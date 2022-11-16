Bakan Karaismailoğlu, TESK Başkanı Palandöken ile bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, esnaf ve sektörün sorunlarının istişare edilmesi anlamında önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

TESK Genel Başkanı Palandöken'in 2,5 milyona yakın esnaf ve sanatkarın temsilcisi olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Nakliye sektöründeki esnafın birebir bizimle ilişkisiyle ilgili de önemli görüşmeler yaptık. Türkiye, esnafın dostu ve onun her zaman yanında olan Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kadrolarla son 20 yıldır çok büyük değişim ve dönüşüm yaşıyor. Yatırımlar sayesinde hem esnafın hizmet kalitesinin artması hem de bu hizmetin vatandaşa ulaştırılması konusunda Bakanlık olarak bir kamu hizmeti yapıyoruz. Bu hizmetin en iyi şekilde vatandaşa ulaştırılması yönünde esnafın büyük yetki ve sorumlulukları var. Biz de onların daha iyi şartlarda çalışarak, kazancının daha bol ve bereketli olması için elimizden geleni yapacağız."

Karaismailoğlu, vatandaşların daha iyi şartlarda yaşaması ve hizmetin daha kaliteli verilmesi için sektörlerle iş birliği içerisinde yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin yatırımlarını artırarak sürdürdüğüne işaret eden Karaismailoğlu, “Bunun sonucunda gelişen, büyüyen Türkiye var. Bu da gelişen esnaf ve nakliye sektörümüz sayesinde olacaktır. Bizim de bunu en iyi şekilde yapabilmek için bütün sektör temsilcileri, bu hizmeti gerçekleştiren bütün paydaşlar olarak sürekli istişare halinde olmamız gerekiyor. Bugün Bendevi başkan ile birlikteydik, bundan sonra da birlikte olmaya devam edeceğiz. Sonucunda hem esnafımız hem vatandaşımız hem de milletimiz kazanacak. Bunlar da gelişen, büyüyen Türkiye’nin güçlü adımları olarak dünyaya yansıyacak." dedi.

"Esnaf ve sanatkarın sorunlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk"

Palandöken de Bakan Karaismailoğlu ile esnaf ve sanatkarın sorunlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Nakliyeci ve taşımacı şoför esnafının sorunlarına değinen Palandöken, "Daha önce Cumhurbaşkanına arz ettiğim gibi kullanılan araçların yenilenmesiyle ilgili planlarımız vardı, bu da çalışılıyor ancak sıfır araçlarla ilgili problem var. Tüketimi az olan elektrikli araçların yollara çıkmasıyla esnafın da modernize olacağı, teknolojik çağa ayak uyduracağı bir sisteme geçeceğiz." diye konuştu.