Bakan Karaismailoğlu: Tokat Havalimanı'nın altyapı işlerini bitirdik

Karaismailoğlu, yeni Tokat Havalimanı inşaatı incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazına katıldığını belirterek, Bayraktar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Havacılık alanında yapacakları katkılarla onun izinden gideceklerini dile getiren Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nın hizmete girmesine sayılı günler kaldığını dile getirerek, "Altyapı işlerinin tamamını bitirdik. 60 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda bir piste sahip. Bütün uçaklar inebilecek bir havalimanı pistine sahip oldu. Havalimanı terminalimiz de 16 bin metrekare büyüklüğünde. Yıl sonu itibarıyla da dört başı mamur Tokat Havalimanını hizmete alma doğrultusunda hummalı bir çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün ülkemizde biliyorsunuz hava yollarını halkın yolları yaptık. 26 olan havalimanını 56'ya çıkardık. Devam eden havalimanlarımızla birlikte havalimanı sayımızı 61'e çıkartacağız 2023 yılına kadar." diye konuştu.

Ulaşımın her alanında çok kıymetli işler yaptıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, Tokat-Niksar yolunda şantiyelerde incelemelerde bulunacağını söyledi.

Geçen yıl Tokat'ı ziyaretinde tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün restorasyon ihtiyacı olduğuna karar verdiklerini anımsatan Karaismailoğlu, köprünün restorasyonunu gerçekleştirmenin ve hizmete açmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullandıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Dünyanın gıpta ile baktığı değerli, büyük projeleri yaparken bir taraftan da tarihimize, kültürümüze sahip çıkıyoruz. Tarihi köprülerin onarım işi Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan çok kıymetli işlerden bir tanesi. Şimdiye kadar 300'ün üzerindeki tarihi köprüyü restore ederek tekrar hayata kazandırdık. Şu an da envanterimizde 800 tane daha köprü var. Projeleri ve imalatları devam eden yine tarihi köprülerimiz var. İnşallah bunları da aslına uygun olarak restore ederek Türkiye'nin tarihine ve kültürüne zenginlik olarak katacağız. Bir taraftan dünyanın en büyük teknolojik işlerini yaparken bir taraftan da tarihimize, kültürümüze sahip çıkıp yüzyıllar boyu hizmet vermiş eserlerimizi de yeniden hayata kazandırıyoruz."