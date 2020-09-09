Bakan Karaismailoğlu: Türk sivil havacılık sektörü salgını en az etki ile atlatıyor

09 Eylül 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'de sivil havacılık sektörünün durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgınından dünya havacılık sektörünün büyük ölçüde etkilendiğini ve yolcu sayısında dünya çapında yüzde 40 düşüş yaşanmasının öngörüldüğünü belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Bu nedenle dünya sivil havacılık sektörü büyük sıkıntılar yaşıyor ancak salgının başından itibaren sektöre yönelik yaptığımız düzenlemeler ve destekler sayesinde Türk sivil havacılık sektörü, bu salgını en az etki ile atlatıyor."

Karaismailoğlu, salgının tüm ülkeler için hem maddi hem de manevi anlamda olumsuz etkilerinin olduğuna dikkati çekerek, ülke ekonomilerine de büyük tahribatlar yaptığını ifade etti.

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında ülkeler arası olduğu gibi şehirler arası uçuşların da bir dönem durduğunu ve daha sonra ise bazı kısıtlamalarla uçuşların başladığını anımsatan Karaismailoğlu, "Koronavirüsün dünya ekonomisi ve sivil havacılığa yönelik çok büyük etkisi oldu. Keza Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) verilerine göre yıl sonuna kadar 2019 yılına göre yolcu sayısında yüzde 40 düşüş yaşanması ve havalimanı gelirlerinde ise 76 milyar dolarlık bir düşüş öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

"Sektörde yaşanan sıkıntıları en aza indirdik"

COVID-19 salgınının ilk gününden itibaren, tüm sektörlerde olduğu gibi sivil havacılığa yönelik de tedbir aldıklarını ve sektöre önemli destekler verdiklerini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Salgının başladığı ve hava yolu taşımacılığının durma noktasına geldiği söz konusu dönemde öncelikle hava yolu sefer iptallerinden dolayı işletmecilerin slot kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri aldık. Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin de ruhsat, temdit, elektrik, su, ısıtma-soğutma, ciro payı ve tepsi garantisi ücretleri gibi ödemelerini 31 Ocak 2021'e erteledik. Havacılık hizmetleri ücretlerinde bu yıl için yüzde 50 indirim yaptık. Hava yollarının Eurocontrol'e olan borçlarını ertelettik. Hava yolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile bilet ücret iadelerini uçuşların başlatılmasının ardından iki ay sonraya erteledik. Sektörde yaşanan sıkıntıları en aza indirdik."

"Sektöre yönelik destekler devam ediyor"

Yer hizmetlerinde olduğu gibi uçak hizmetlerine yönelik de birçok ödemenin de 31 Ocak 2021 tarihine ertelendiğini belirten Karaismailoğlu, sektöre yönelik desteklerin devam ettiğinin de altını çizdi. Karaismailoğlu, "Salgın sürecinde devletimizin yetkili birimleri tarafından yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın tahliye edilerek ülkemize getirilmesi amacıyla Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen dış hat uçuşlarına ait havalimanı çalışma saatinin uzatılmasına ilişkin düzenlenen faturalar ise iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Hava yollarının operasyonlarında ilave masraflardan kaçınılmasına yönelik gerekli tüm teknik düzenlemelerin, bakanlık tarafından yapıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, ruhsat, yetki ve lisansların geçerlilik sürelerinin de uzatıldığını anımsattı.

SSK ve vergi borçlarının da 6 ay ertelendiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV 30 Haziran 2020'e kadar yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. Eurocontrol üyesi ülkeler ve Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarına (ANSP) finansal destek sağlanması için kredi bulunmasına onay verilmiştir. Firmaların söz konusu dönemde rahat nefes alması sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

"Teknik düzenlemeler Türk sivil havacılığına güvenin artmasını sağladı"

Karaismailoğlu, salgın döneminde yapılan teknik düzenlemelerin de normalleşme döneminde sektörün hızlı toplanmasını ve Türk sivil havacılığına güvenin artmasını sağladığını belirtti.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak havalimanlarına ilişkin başlattıkları sertifikasyon programı ile havalimanlarının tekrar düzenlediğine dikkati çekerek, "Bu sertifika, hem ulusal hem de uluslararası anlamda ülkemiz sivil havacılığına güvenin artmasını sağlamış, uluslararası birçok uçuş noktası bu güven sayesinde açılmıştır." ifadesini kullandı.

Türk sivil havacılığına güvenin artmasının havacılık sektöründe tüm dünyada yaşanan durgunluğun Türkiye’de yaşanmasının önüne geçtiğinin de altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Sadece ağustos ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 758 bini geçerken dış hat yolcu trafiği 3 milyon 810 bini geçti. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği yaklaşık 9 milyon 574 bin oldu. Bu durum bile ülkemiz sivil havacılığının durumunu gösteriyor."

Karaismailoğlu, kamu özel ortaklığı kapsamında işletilen havalimanı ve terminal işleticisi şirketler ile görüşmeler yapıldığını ve sözleşmelerinde yer alan yükümlülüklere ilişkin değerlendirme çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA