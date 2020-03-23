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Bakan Kasapoğlu: Yurt dışından gelen 11 bin vatandaş karantina altında

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.

Bakan Kasapoğlu: Yurt dışından gelen 11 bin vatandaş karantina altında
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