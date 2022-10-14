Bakan Kiriçci: Mazot ve gübre desteklerini öne çekiyoruz

Partisinin ‘2023'e Doğru Şehir Buluşmaları’ kapsamında Uşak'a temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyada son dönemde yaşanan gelişmelerden Türkiye'nin de etkilendiğini ve ülkede enflasyon yüksekliği gibi bir problemin oluştuğunu belirten Kirişci, ancak bu konuda Türkiye'nin önemli bir tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de şu anda ne gıda ne enerji ne de diğer emtia veya ürünlerle ilgili en küçük bir eksiğin olduğunu kaydeden Kirişci, Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulan tahıl koridorundan da dün itibarıyla 331 geminin geçtiğini aktardı.

Dünyanın tahıl koridoru sayesinde nefes aldığını belirten Kirişci, "Türkiye biz tek başımıza kendi kendimize elbette yeteriz ama artık yeni dünyada mutlaka uluslararası ilişkiler çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda son dönemde attığımız ve bundan sonra da atacağımız adımlar aslında Türkiye olarak, ülke olarak geleceğimizi daha da pekiştirecektir." diye konuştu.

Kent tarımını çok önemsediklerini söyleyen Kirişci, bu yolla kentlerin, kendi ihtiyacı olan ürünleri kendi coğrafyasında üretmesini istediklerine dikkati çekerek, "Bir ülke nasıl kendine yeterli olmak için kendi üretimlerini, kendi imkanlarını seferber etmesi gerekiyorsa, bir şehir de ihtiyacı olan ürünleri ne kadar kendi coğrafyasında üretirse biz buradan ciddi bir kazanım elde ederiz." dedi.

“Ziraat Bankası'nın kredi limitini 200 bin liraya çıkartıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim'de, 2023 seçimleriyle ilgili ‘Vizyon Belgesi’ açıklayacağını anlatan Bakan Kirişci, şunları kaydetti: “Vatandaşlarımız şunu görecek; Evet, artık tarımımız bu yeni yüzyılda bizim için vazgeçilmez bir sektör olarak daha fazla korunacak ve daha fazla kollanacak. Önümüzdeki günler için bir müjdeyi çiftçilerimizle paylaşmak isteriz. Çünkü biz mazot ve gübre elimizde olmadığı için dışarıdan ithal etmek durumunda kaldığımız iki temel girdi. Üçüncü tarafta da yine hayvancılık için de yem konusu. Örneğin 2022 yılı buğdayın mazot ve gübre desteklerini 2023 yılının Mart'ına doğru, Mart'ının sonuna doğru ancak alabiliyordu. Şimdi biz bu 2023 Mart'ını üretici beklemesin ve şu anda da tarlada ekim yapacak nakde de ihtiyacı var, girdi alacak ama bu girdiye para vermek yerine biz şimdi o desteği 6 ay öne çekip Ziraat Bankasının bir kartına bunları yükleyip ayni olarak bu ürünleri almalarını, bu kart üzerinden yapacakları alışverişle almalarını sağlamış olacağız. Bu birincisi. İkincisi yine üreticilerimizin bu mazot ve gübre alımı için tüccara veya bu konuda kendilerine finans sağlayan tedarikçiye boğulmamaları için biz şunu yapıyoruz; 100 bin lira olan Ziraat Bankası kredisini limit olarak 200 bin liraya çıkartıyoruz. 200 bin liralık limitin 100 bin liralık kısmını da doğrudan yine mazot ve gübre alımında kullansın diye o karta yüklemiş oluyoruz. Böylelikle en azından mazot ve gübre noktasında finansman ihtiyacını üreticimizin temin etmiş, bunları onlara sunmuş oluyoruz.”