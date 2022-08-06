Bakan Kirişci: 8 bin 321 işletmeye ceza uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2022'nin 7 ayında gerçekleştirilen 731 bin 648 gıda denetiminde 8 bin 321 işletmeye ceza uygulandığını bildirdi.

Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bakanlık tarafından yürütülen gıda denetimleriyle ilgili bilgi verdi.

Türkiye genelinde bu yılın 7 ayında, 7 bin 469 personelin 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirdiğini bildiren Kirişci, "8 bin 321 işletmeye ceza uygulandı. 24 işletme faaliyetten men edildi. 107 işletme için suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.