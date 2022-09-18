Bakan Kirişci: Ayçiçekte yaptık pamukta da her türlü aksiyonu alırız

Hatay’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası açılışına katıldı. Bakan Kirişci burada yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı beyaz altın konusunda son derece duyarlı. Burada da hasadını gerçekleştirdiğimiz üreticimiz başta olmak üzere hiçbir üreticimizin emeğinin yerde kalmasına biz asla müsaade etmeyiz. Üreticiyi mağdur etmeye yeltenmek çok büyük bir hadsizlik olur, biz bunun hükümet olarak, devlet olarak gereğini yaptık yaparız. Bunu ayçiçeğinde geçtiğimiz günlerde gösterdik. Pamukta da çok rahatlıkla buna ilişkin her türlü aksiyonu alabilecek durumdayız” dedi.



"Arz açığı olan bir ürünün, ürettiklerimiz, ihtiyaçlarımıza yetersiz kaldığı bir ürünün fiyatı nasıl olurda düşürülür, bu akla zarar bir iş" diyen Bakan Kirişci, ”Eğer burada akli bir problem yoksa o zaman kasti bir problem var, biz o kasti problemi çıkartanlara asla müsaade etmeyiz, bunun gereğini daha önce yaptık, yaparız. Önümüzdeki günlerde takip edeceğiz eğer durumlarında bir değişiklik olduğunu görmezsek alacağımız aksiyonlar zaten belli, onlar da bunu tahmin ederler.” diye konuştu.



Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, geçtiğimiz hafta kaçak avcılar tarafından şehit edilen av koruma personeli Mehmet Ali Koşar’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Koşar’ın ailesiyle sohbet eden Bakan Kirişci faillerin en kısa zamanda bulunacağını belirtti.