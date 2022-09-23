Bakan Kirişci: Çiğ süt destek primini 50 kuruşa çıkarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Kirişci paylaşımında, “Süt üreticilerimize (15 Mayıs-30 Eylül dönemi) litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 kat artırarak 50 kuruşa çıkarıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerine yer verdi.

Yine 15 Mayıs-30 Haziran dönemi prim desteğini de litre başına 30 kuruş olarak ekim ayı içinde üreticiye ödeyeceklerini bildiren Kirişci, 255 bin üreticiye yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlayacaklarını da açıkladı.

Bakan Kirişci, bu ödemeyle birlikte 2022 yılında süt üreticilerine ödenen toplam destek tutarının 2 milyar 880 milyon liraya ulaştığını kaydetti.