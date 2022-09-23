Bakan Kirişci: Çiğ süt destek primini 50 kuruşa çıkarıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 15 Mayıs-30 Eylül dönemi için litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 kat artırarak 50 kuruşa çıkardıklarını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Kirişci paylaşımında, “Süt üreticilerimize (15 Mayıs-30 Eylül dönemi) litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 kat artırarak 50 kuruşa çıkarıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerine yer verdi.
Yine 15 Mayıs-30 Haziran dönemi prim desteğini de litre başına 30 kuruş olarak ekim ayı içinde üreticiye ödeyeceklerini bildiren Kirişci, 255 bin üreticiye yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlayacaklarını da açıkladı.
Bakan Kirişci, bu ödemeyle birlikte 2022 yılında süt üreticilerine ödenen toplam destek tutarının 2 milyar 880 milyon liraya ulaştığını kaydetti.