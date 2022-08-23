Bakan Kirişci, Dünya Bankası Direktörü Wahba ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgeleri Sürdürülebilir Kalkınma Bölgesel Direktörü Sameh Wahba ile İstanbul'da bir araya geldi.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kirişci, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında Türkiye'nin önceliklerinin, gıda güvenliğinin sağlanması, su kıtlığı ve kuraklıkla mücadele, orman varlığının korunması, iklim değişikliğinden kaynaklı sel ve taşkınların önlenmesi olduğunu söyledi.

Açlıkla mücadele amacından hareketle, Ukrayna ve Rusya savaşıyla önemi daha da anlaşılan gıda güvenliğini sağlamak için Türkiye’nin küresel rol oynadığını belirten Kirişci, şunları kaydetti: “Uluslararası krizin çözümünde büyük bir katkı sağladık. Şu ana kadar 33 gemi, yaklaşık 721 bin ton hububat Ukrayna'dan ayrılmış durumda. Gıda güvenliğinin daha da önem kazandığı günümüzde tarım sektöründe planlı üretimi teşvik ederek 'tarladan sofraya' tüm zincirin entegre olduğu bir pazar kurmalı ve kaynakları doğru kullanmalıyız. Bunun için İklim Akıllı Tarım Uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak ulusal olarak da önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda Dünya Bankası'nın Türkiye'de 'Dayanıklı ve Sürdürülebilir Tarımsal Gıda Sistemlerinin İnşası' konusunda, iklim eylemini gözeterek gıda güvenliğini sağlamak üzere başladığı çalışmaları dikkatle takip ediyoruz."

Sulama ile ilgili 2,5 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Sameh Wahba ve heyetine Türkiye'deki iklim, yağış, tarım, su gibi alanlardaki hacim ve çalışmalara ilişkin bilgi veren Vahit Kirişci, "Hükümet olarak suya ve suyun verimli kullanımına çok büyük önem atfediyoruz. Sadece bu yıl 2,5 milyar dolarlık sulama ile ilgili yatırımlarımız var." dedi.

Kirişci, "İklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki çalışmalardan bir diğeri olan İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Projesi'nin (Anadolu Bozkır Ekosistemleri İçin İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyumun (ETU- EBA) Yaygınlaştırılması Projesi) hazırlıklarına da başlamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir sulama için modernizasyona ağırlık vererek su kaynaklarının daha verimli ve kontrollü kullanılması ve kuraklıkla mücadelenin bir diğer öncelik olduğunu dile getiren Kirişci, bu konuda da Sulama Modernizasyonu Projesi'ne ek olarak Su Döngüselliği Projesi'nin hazırlıklarına başlandığını bildirdi.

Vahit Kirişci, şu bilgileri paylaştı: "Tüm dünyada olduğu gibi iklim değişikliğinin neden olduğu seller ülkemizde de etkili olmakta ve insan sağlığı ve ekonomiye ağır hasar vermektedir. Bu sebeple Türkiye'de kapsamlı bir taşkın önleme ve erken uyarı sistemleri çalışmasına ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isterim. Bu kapsamda 'Sel ve Taşkın Yönetimi Projesi'ni geliştirmek için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'müz, uzmanlarınızla temas halindedir. Sürdürülebilir ormancılık alanında planlanan çalışmalar da gündemimizde. Bu kapsamda orman yangınları ile mücadele ve iklim değişikliğine dayanıklı orman yönetimi üzerine başlayan İklime Dayanıklı Orman Projesi (IDOP) hazırlıklarımız devam ediyor."

"Ziyaret ettiğim ilk ülke Türkiye, bu çok şey ifade ediyor"

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgeleri Sürdürülebilir Kalkınma Bölgesel Direktörü Sameh Wahba da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni göreviyle bir ülkeye yaptığı ilk ziyaretin Türkiye'ye olduğunu anımsattı.

Bunun çok şey ifade ettiğini belirten Wahba, "Bahsettiğiniz önceliklere katılıyoruz. Bu önceliklerin hem Türkiye'nin kalkınması açısından hem de bölgeye ve dünyaya da stratejik anlamda örnek olacağını düşünüyoruz, bu yüzden de önemli buluyoruz." diye konuştu.