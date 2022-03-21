Bakan Kirişçi: Muhtemel zararların önüne geçmek için çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce düzenlenen ‘İç Anadolu Bölgesi Bilgilendirme Toplantısı’ Kayseri'de başladı.

Programa video konferansla katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'nın üst sıralarında yer aldığını ve orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Dünyanın, 2022 yılının ilk çeyreğinde iki önemli tarım üreticisi ülkenin savaşına şahitlik ettiğini kaydeden Kirişçi, “Bu savaş tüm dünya ülkelerinin ekonomilerini de olumsuz etkilemektedir. Biz bugüne kadar aldığımız ve bundan sonra alacağımız tedbirler ile muhtemel zararların önüne geçmek için çalışıyoruz. Bugün ülkemizde buğday arzında sorun yaşanmıyorsa bu zamanında alınan tedbirler ve sürekli olarak birim başına artış sağlayan tarımsal üretimimiz sayesindedir. Şu anda global düzeyde yaşananlar da tarım sektörünün tüm dünya için stratejik önem taşıdığının göstergesidir. Belki geçmişte tarımın stratejikliği şu veya bu gerekçelerle tartışılmıştır ama eminim bundan sonra bunu hiç kimse tartışabilecek durumda değildir." şeklinde konuştu.