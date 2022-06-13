Bakan Kirişci’den gıda fiyatları artışına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 36. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği Kongresi'nde küresel gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarımın, artan nüfusla beraber öneminin daha da arttığını belirten Kirişci, yürüttükleri destekleme, geliştirme ve teşvik politikalarıyla önemli ilerlemeler kaydettiklerini, bugün tarımda gerek ihracat kapasitesiyle gerekse inovasyon çalışmalarıyla gerekse yurt içi ve yurt dışındaki girişimcilerle Türkiye'nin küresel konumunu güçlendirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin gıdada kendi kendine yeten ülke konumda bulunduğuna işaret eden Kirişci, 30'dan fazla üründe, dünyanın en çok üretim yapan ilk 5 ülkesi arasında olduğunu bildirdi.

Diğer taraftan tarım ürünleri ihracatında her yıl sağlanan artışlarla Türkiye'nin dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını belirten Kirişci, 205 ülkeye toplam 1982 farklı tarım ürünü ihraç edildiğini söyledi.

Kirişci, 2021 yılındaki tarım ürünleri ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, ülkenin tarımdaki net ihracatçı konumunun devam ettiğini kaydetti.

"Tarımı milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz"

Tarımı gıda güvenliği açısından bir milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini belirten Bakan Kirişci, şunları kaydetti: “Gıda güvenliği küresel çerçevede sadece bugünü değil geleceğimizi de ilgilendirmekte. Bu açıdan, gıda güvenliği konusu son yıllarda dünya gündeminin önemli başlıklarından biri haline gelmiştir. Yaşadığımız pandemi sürecinin, artan göçlerin ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın gıda güvenliğinin önemini artırdığını biliyoruz. Tarımsal üretimi etkileyen tüm bu olumsuzlukların etkisi ile FAO Gıda Fiyatları Endeksi, mart ayında tüm zamanların rekorunu kırarak 159,7 puana ulaştı. Gıda fiyatlarındaki bu küresel artış, önümüzdeki dönemde sadece gıda arzında değil, gıdaya erişilebilirlikte de ciddi bir soruna dönüşebilecektir. Bizler uyguladığımız tarım politikaları ve üreticilerimizin çabaları sayesinde gıda güvenliği konusunda dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sınav verdik. Hiçbir ürün ve gıdayla ilgili risk oluşturacak sorunlar yaşamadık. Muhtemel sorunlara karşı da hazırlıklarımızı olabildiğince yaptık, yapmaya da devam ediyoruz."