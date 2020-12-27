Bakan Kurum: 6 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, başlattıkları kentsel dönüşüm seferberliğini ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ hedefiyle daha da hızlandırdıklarını bildirdi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Türkiye genelinde, değeri 81 milyar TL olan 272 bin 261 sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutunun inşasısın sürdüğünü söyledi.

2021'de toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projesine başlayacaklarını belirten Kurum, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımıza Türkiye genelinde toplam 4 milyar 370 milyon TL kira yardımı yaptık. Hak sahiplerine 145 milyon TL kredi faiz desteği verdik. Tüm çabamız vatandaşımızın huzuru ve güveni için." ifadelerini kullandı.