Bakan Kurum: Damla Kent’te beklenenden yaklaşık 2 kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaşıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesiyle, gayrimenkul sertifikası yöntemiyle halka arzı tamamlanan Damla Kent Projesi’ne yatırımcı ilgisinin beklentilerin iki katına ulaştığını açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beklenenden yaklaşık iki kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaştık. Bu talep, küçük tasarrufların güvenle büyük yatırımlara dönüşmesinin en güçlü göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Projenin, vatandaşların konut sahibi olmasını ve yapı stokunun güçlendirilmesini hedefleyen yeni bir model olduğuna dikkat çeken Kurum, “Projemize inanan, güvenen herkese teşekkür ediyorum. Bu ilgiye karşılık Damla Kent Projemizin diğer etaplarını da halkımıza sunacağız. Milletimizin sağlıklı yapılara kavuşabilmesi için tüm imkânlarımızı kullanmaya devam edeceğiz” dedi.