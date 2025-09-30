500 bin TOKİ konutu, 500 bin TOKİ konutu başvuru şartları, 500 bin TOKİ başvurusu

Bakanlık, Türkiye genelinde bugüne kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildiğini, 280 bin sosyal konutun inşasının ise sürdüğünü hatırlatarak TOKİ'nin, "100 Bin Sosyal Konut" ve "İlk Evim" projeleri kapsamında Muğla'da 4 bin 900 konutu tamamladığını, 1941 konutun ise inşasının devam ettiğini duyurdu.

500 bin konutluk TOKİ projesi

Yıl sonunda 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"nin hayata geçirileceğini açıklayan Bakanlık, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olacak projeyle 81 ilde vatandaşların uygun fiyatlarla konutlara ulaşabileceğini vurguladı.

"Yüzyılın Konut Projesi'nin hazırlıkları tamam"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yeni konutlarına yerleşmeye hazırlanan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"nin hazırlıklarının tamamlandığını vurgulayan Kurum, "Burası İlk Evim projesiyle hayata geçirdiğimiz Fethiye Seydikemer TOKİ evleri. Niyazi kardeşimizin, Güllü ablamızın heyecanına, mutluluğuna bakar mısınız? Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımızın gözünde görmek için, 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam" ifadesini kullandı.

500 bin konut projesine başvuru şartları önümüzdeki ay açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan projeye ilişkin "Kiralık konut uygulamasına ilk defa geçiyoruz. İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'yle başlatacağız. Sosyal konutların bir kısmını uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi rahatlatacağız" demişti.

Bakan Kurum ise daha önceki açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti:

“Önümüzdeki ay sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilde hayata geçirilecek sosyal konut kampanyasının detaylarını paylaşıyor olacak. Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut kapsamında konutlarımızı yapacağız.

Evi olmayan, dar gelirli, emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit gazi yakınlarımız için sosyal konut kampanyasını başlatıyor olacağız. Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız. Gençlerimize en az 3 çocuğu olan ailelerimize avantajlar sağlayacağız."