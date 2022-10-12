Bakan Kurum: Hem konut fiyatları hem de kiralar aşağı gelmeye başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yerini içeren "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyasının başvurularına ilişkin, "Arsa için başvuran vatandaşımızın sayısı 67 bine, ilk iş yeri için başvuru sayısı da 20 bine ulaştı." dedi.

Bakan Kurum, NTV canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TOKİ eliyle yapılacak, "İlk Evim İlk İşyerim" projesinin sosyal konut ayağı ile "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyalarının detaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı projeye desteğini ilk günden itibaren hiç bırakmadığını ifade eden Kurum, bugüne kadar konut için yaklaşık 7,5 milyon vatandaşın başvurduğunu, 4 milyon 442 bin vatandaşın da sürece ilişkin işlemlerini bitirdiğini bildirdi.

Konut sayısını ilk etapta 250 bin belirlediklerini, 2028'e kadar da 500 bin konut yapılacağını anlatan Kurum, 100 bin altyapılı arsa sayısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1 milyona çıkarıldığını vurguladı.

Arsaya 67 bin, iş yerine 20 bin başvuru yapıldı

Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyası kapsamında, 10 Ekim'de başvuruları başlayan 1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yerini içeren "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyasının başvurularına ilişkin, "Bugün için arsalara başvuran vatandaşımızın sayısı 67 bine, ilk iş yeri için başvuru sayısı da 20 bine ulaştı." dedi. Kurum, arsa başvurularının 7 Kasım'a, konut başvurularının da 31 Ekim'de sona ereceğini hatırlattı.

Kurum, 1 milyon konut amaçlı arsanın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptıklarını belirterek, "81 ilimizde arsaların yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ını ilçelerde olacak şekilde belirledik." dedi.

Arsaların bazı illerdeki dağılımını paylaştıktan sonra elektrik, su, yol gibi altyapısını hazırlayacaklarını aktaran Kurum, vatandaşların daha sonra kendi projelerini inşa edebileceklerini, arsalar için proje desteği vereceklerini söyledi.

"Arsada da yüzde 40-50'ye varan sübvansiyon sağlıyoruz"

İllere ve ilçelere göre arsa fiyatlarının sorulması üzerine Bakan Kurum, "Tabii ki hepsi farklı. Haritada bütün arsaları yerleriyle birlikte işledik. Arsa değerlemelerinden biz aynı konutta olduğu gibi arsada da yüzde 40-50'ye varan sübvansiyon sağlıyoruz ve bir taraftan da altyapısını yapıyoruz. Şu an çalıştığımız 350 milyon metrekare arsa üzerinde yapılan değerlemelerle birlikte arsa fiyatları da belirlenecek." dedi.

"Arsa taksitleri sabit mi olacak yoksa örneğin konutta olduğu gibi memur maaş artışına endeksli bir 6 aylık periyotlarla artan bir taksit tutarı mı olacak?" sorusu üzerine Kurum, şu yanıtı verdi:

"Sabit olacak. Bugün açıkladığımız fiyatlar, 10 yıl süreç içerisinde geçerli olacak. Faizsiz bir şekilde vatandaşlarımız ödeyecekler, ister yıllık isterse aylık tercih edebilecekler. Peşinatlarını ödedikten sonra kalan 108 ay vade oluyor ki bir yıl sonra başlayacak ilk taksit veya aylar itibarıyla de yapabilir. Vatandaşımız, faizsiz bir şekilde sabit taksitle arsa bedellerini ödeyebilir."

Hem arsa hem konuta başvuru yapılabilir mi?

Bakan Kurum, konutta olduğu gibi arsa başvuruları için gençlere, emeklilere ya da farklı toplumsal kesimlere ayrı bir kontenjan ayrılıp ayrılmadığına ilişkin soru üzerine, "7,5 milyon başvuruya baktığınızda aslında neredeyse yüzde 30'unu gençlerimiz yapmış, yani 2 milyonu aştı gençlerimizin başvurusu. Burada özel bir kontenjan ayırmadık ne gençlerimize ne emeklilerimize ne şehit gazi ailelerimize, 1 milyon arsamıza vatandaşlarımız dilediği gibi başvurabilir. Herhangi bir kontenjan yok. Zaten sayı da her kesime yetecek her kesimi kucaklayacak şekliyle belirlendi. Dolayısıyla bir kontenjanımız söz konusu değil." diye konuştu.

Murat Kurum, konut ve arsa kampanyasının ikisine birden başvuru yapanlarla ilgili, "Diyelim vatandaşımıza kurada ikisi de çıktı. Orada vatandaşımıza 'ya konut ya arsa hangisini istiyorsanız onu alabilirsiniz' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Arsaların üstüne yapılacak evler konusunda da detaylar veren Kurum, öncelikle imar planlarını hazırlayacaklarını anlattı. Bu projede, zemin artı 4-5 kat yüksekliği geçmeyeceklerini belirten Kurum, şöyle devam etti: "İmar planlarını hazırladıktan sonra inşallah aralık ayı itibarıyla arsa tapularını vatandaşlarımıza vermeye başlayacağız. Burada müstakil parseller 350 ile 500 metrekare. Vatandaşımız, ister kendisi isterse bizim verdiğimiz projeye uygun olarak inşasını bizim altyapıları tamamlamamıza müteakip başlayabilecekler. Müşterek parsellerde ise vatandaşa her türlü teknik hukuki desteği Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle vereceğiz ve burada çoğunluk sağlanırsa yapımda da destek vereceğiz."

Orta ve üst gelir grubu için konut kampanyası geliyor

Bakan Kurum, öncelikli hedeflerinin arsaların altyapılarını tamamlamak olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımıza altyapısı hazır halde vermek istiyoruz ki bu süreci de 2 yıl içerisinde tamamlamayı öngörüyoruz. Bazılarının altyapısı hazır olanlar var. Altyapısı hazırlandıktan sonra vatandaşımız, buradaki inşaatını 2 yıl içerisinde kendisi tamamlayıp oturabilecek." dedi.

Bakan Kurum, 10 bin iş yerinin temel atma ve teslim takvimi konusunda ise "Yıl sonu itibarıyla başlayacağız ve 2 yıl içerisinde iş yerlerimizi de tamamlayıp vatandaşlarımıza bu projelerimizi de teslim ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, orta ve orta üstü gelir grubu için konut projesinde çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "İnşallah bu ay sonu kasımın başı itibarıyla bu kampanyayı hayata geçireceğiz. Böylelikle orta ve orta üstü gelir grubuna hitap eden konutları da yapmış olacağız." diye konuştu.

"Konut fiyatları durdu"

Murat Kurum, projelerin konut ve kira fiyatlarına etkisinin sorulması üzerine, şunları kaydetti: "Bu proje duyulur duyulmaz konut fiyatları durdu. Vatandaşımız bu noktada bir beklenti içerisine girdi. Biz de beklentiyi devletimizin yüzde 40-50'ye varan sübvansiyonu ile birlikte açıkladık. Şimdi görüyoruz ki hem konut fiyatları hem de kira fiyatları aşağı gelmeye başladı. Biz, TOKİ ile yıllar itibarıyla baktığınızda yapılan konutların yüzde 13'ünü yapıyorduk, bu oranı yüzde 20-25'lere çıkardık. Dolayısıyla arzı artırdığınızda konutun fiyatının da düşmesine sebep olacaktır. Arzı artırdık ve konut fiyatlarının kiraların da aşağıya geldiğini görüyoruz. Daha da aşağı inecek. Orta ve orta üstü gelir grubuna hitap eden projeyi de açıkladığımızda artık o bizim istediğimiz seviyeye ikisi de erişmiş olacak."