Yüzyılın Konut Porojesi'ne nasıl başvuru yapılabilir? 500 bin konut başvuruları ne zaman başlıyor? 500 bin konut projesinin başvuru şartları ne?

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri CNN Türk'te katıldığı programda açıkladı.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

“Kira değil aidat öder gibi ev sahibi olunacak”

Bakan Kurum, yeni konut projesine ilişkin yaptığı açıklamada, 10 Kasım’da başlayacak başvurular kapsamında İstanbul’da 240 ay vadeyle 7 bin 313 lira taksit ödeyerek ev sahibi olunabileceğini bildirdi.

“6 ayda bir memura ne kadar artış yapıyorsak o kadar artış yapılacak. Kira değil aidat öder gibi vatandaşımız ev sahibi olabilecek. İstiyoruz ki dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olsun.” ifadelerini kullanan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002 yılında başlattığı konut hamlesini hatırlattı.

“Sayın Cumhurbaşkanımız, 2002’de evi olmayan vatandaş kalmasın diye bir proje başlattı. O gün 100 bin konut açıklanmıştı, 2004 yılıydı.” dedi.

İstanbul’da 15 bin kiralık konut yapılacak

Bakan Kurum, İstanbul’da kira fiyatlarını dengelemek amacıyla 15 bin kiralık konut yapılacağını açıkladı.

“Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedelleri, bölge rayicinin yarısı kadar olacak. Şu an sadece İstanbul’da olacak. 3 yılın sonunda yeni kira düzenlenecek.” diyen Kurum, projenin kira fiyatlarını düşürmek amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

“3 yıl oturan aynı konutta yeniden oturamayacak. İstanbul’da başlamamızın sebebi, beklenen depremdir. Burada kararlılığımızı yansıtmak ve dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Vatandaşlarımız dönüşüme daha güvenle adım atacak.” ifadelerini kullandı.

“Kira artışı memur maaşlarına göre belirlenecek”

Kurum, kiralık konutlardaki kira artışının da memur maaşlarındaki artış oranına göre yapılacağını söyledi.

“Sözleşme imzalanacak, bakım ve onarımı TOKİ üstlenecek. Kira artışları memur maaşlarında yapılan artış oranında belirlenecek. İstanbul’da çalışan memur ve emeklilere göre kontenjan ayrılacak.” dedi.

Projenin doğrudan 1,5 trilyon lira maliyete sahip olduğunu vurgulayan Kurum, 300 sektörü etkileyeceğini ve ekonomiye ciddi bir canlılık getireceğini belirtti.

“Taksitini ödeyemeyenlerin oranı yüzde 1 bile değil”

Vatandaşların ödeme gücüne ilişkin soruya da yanıt veren Bakan Kurum, TOKİ’nin bugüne kadar yaptığı projelerde taksitlerini ödeyemeyenlerin oranının çok düşük olduğunu söyledi.

“1 milyon 700 bin konut yaptık. Taksitini ödeyemeyenlerin oranı yüzde 1 bile değil. O süreçleri birlikte yönetiyoruz, sistemden vatandaşları çıkarmak gibi bir şey söz konusu değil. Yüzde 99’u taksitlerini düzenli ödüyor.” ifadelerini kullandı.