15 bin kiralık sosyal konut projesi nedir? Kiralık sosyal konut projesi kirası ne kadar, kaç lira? İstanbul'da hangi ilçelerde kiralık konutlar yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da ilk kez uygulanacak kiralık 15 bin sosyal konut projesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Kurum, sosyal medya hesabı X üzerinden, kiralık sosyal konut projesinde sistemin nasıl işleyeceğini anlatan bir video paylaştı.

Videoda, ev sahibinin devlet olacağı bilgisi verilerek, kiralık sosyal konutların sadece İstanbul'da inşa edileceği ve kriterleri karşılayan vatandaşlara kura usulüyle kiralanacağı belirtildi.

Evler kaç yıllığına kiralanacak?

Projeyle kira artışlarının da dengelenmesinin hedeflendiği de belirtilen videoda bunun için evlerin bölge rayiç bedelinin altında kiralanacağı ifade edildi.

Öte yandan, konutların 3 yıllığına kiralanacağı ve TOKİ'nin kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetimini sağlayacağı bildirildi.

Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk kez İstanbul’da kiralık konutlar da olacak.



Süreç nasıl işleyecek?

Önce sosyal konutlar için talep toplanacak, ardından kura ile hakp sahipleri belirlenecek.

Sonrasında sözleşme imzalanıp konutlar teslim edilecek. Sözleşmenin imzalanmasının ardından kira ve aidat ödeme durumları düzenli olarak takip edilecek.

3 yılın ardından ise kiracılar tahliye edilecek. Evlerin bakımları yapıldıktan sonra yeni hak sahipleri için kiralanacak.