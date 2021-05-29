Bakan Kurum: İzmir'de 2,2 milyar TL'lik dönüşümü gerçekleştiriyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de depremin ardından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 7 bölgedeki 1444 konut, rezerv alandaki 3 bin 500 konut ve millet bahçesiyle birlikte toplam 2 milyar 200 milyon liralık yatırım yapılacağını belirtti.

30 Ekim'de yaşanan depremden en fazla hasar gören Bayraklı ilçesinde depremzedeler için yapımı süren konut projeleri ile rezerv alandaki projelerde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, çalışmalarda gelinen son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Saha ziyaretlerinde bölgelerdeki inşaatların ilerleme seviyelerini incelediklerini ifade eden Kurum, TOKİ'nin şehrin 7 deprem dönüşüm bölgesinde ve rezerv alanında çalışmalarını eş zamanlı olarak başlattığını dile getirdi.

Gelinen noktada depremi en çok hisseden Bayraklı'da 75 bin metrekarelik alanda örnek bir dönüşüm yaptıklarına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"7 bölgede 1444 konut yapıyoruz, sadece oradaki yatırımın değeri 543 milyon lira. Salhane Mahallesinde 228 konut, 15 ticari ünitemiz var. Tamamı depremzede kardeşlerimiz için. İnşallah bu projemizi eylül ayında bitirip vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Manavkuyu Mahallesi 2. bölgede 140 konutumuz, 24 dükkanımız var. Burası da aynı şekilde eylül ayı içerisinde bitirilip vatandaşlarımıza teslimi gerçekleştiriliyor olacak.

Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu Salhane ve Mansuroğlu Mahalleleri 3. bölgemiz. 910 konut ve 132 ticari ünitemiz var. Bu alanda da şubat ayında tamamını bitirip depremzede kardeşlerimize teslim ediyor olacağız. Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahallelerimizde 4-5-6 ve 7. bölgelerde de toplamda 166 konut, 37 ticari üniteden oluşan projemizi de eylül ayı itibarıyla vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."

İzmir'in geleceğine yönelik en önemli dönüşüm projelerinden olan 3,5 milyon metrekarelik rezerv alanda da 3 bin 500 konut için çalışmaların hızla devam ettiğine işaret eden Bakan Kurum, etaplar halinde tamamlanacak projede kaba inşaatları bitme noktasına gelen konutların yıl sonu itibarıyla teslimine başlayacaklarını aktardı.

Bakan Kurum, rezerv alanın yüzde 60'ını donatı alanı olarak ayırdıklarını, toplam 1 milyon metrekaresinin yeşil alan olacağını dile getirdi.

Millet bahçesi konusundaki çalışmalara da değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle başlattığı millet bahçeleri projeleri kapsamında ülke genelinde 321 millet bahçesinin yapımının sürdüğünü, 57'sinin tamamlandığını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bayraklı ilçemize 360 bin metrekare, konutlarımızla eş zamanlı bitecek bir millet bahçesini kazandırıyoruz. Yatırım değerine baktığınızda 543 milyon liraya mal olacak 7 bölgedeki dönüşüm sürecine (rezerv alandaki) 3 bin 500 konutu ve millet bahçemizi de eklediğimizde 2 milyar 200 milyon lira yatırım değeri olan bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz."