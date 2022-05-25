Bakan Kurum: Kira düzenlemesi 10 gün içinde tamamlanacak

Konut fiyat ve kiralarında yaşanan fahiş artışlara ilişkin çözüm aranıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanıp hayata geçirileceğini söyledi. Kira sorununu ele almak üzere 3 bakanlığın temsilcileri bir araya gelmiş ve toplantı yaklaşık 2 saat sürmüştü.

TRT Haber'de yer alan habere göre Bakan Kurum şunları söyledi: "Adalet Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Hazine ve Ticaret bakanlıklarıyla ortak bir çalışma yürütüyoruz vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Gerek kira artışlarının takibi gerek oranları noktasındaki düzenlemeler için bu çalışmayı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yakın zamanda bu düzenlemeyi açıklayacaktır."

3 bakanlık kira düzenlemesi için toplandı

Kiralarında yaşanan yüksek orandaki artışı görüşmek ve çözüm önerileri getirmek üzere 3 bakanlığın bir araya geldiği toplantı 2 saat sürdü.

Toplantıya Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığından ilgili bürokratların katıldığı toplantıda,

Toplantı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürmüştü.