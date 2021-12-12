Bakan Kurum: Türkiye'yi iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşmelerinde dünyanın küresel atık problemi ve yoğun çevre kirliliği nedeniyle bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

İklim değişikliğinin tüm devletleri, tüm hayatları derinden etkilediğini vurgulayan Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye'de 2000'li yıllarda meydana gelen meteorolojik afetlerin sayısında 1960'lı yıllara göre 3 kat, ekonomik kayıplar açısından ise 9 kat artış olduğunu aktardı.

İklim kriziyle mücadelenin 20 yıldır kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Kurum, Sıfır Atık Projesi'yle geri dönüşüm anlayışını Türkiye'nin her yerinde yaygınlaştırdıklarını söyledi. ‘2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma’ hedefini ortaya koyduklarını dile getiren Kurum, “Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız.” dedi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden birinin de Marmara Denizi'nde müsilaj olarak görüldüğünü anımsatan Kurum, "22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planımızla deniz yüzeyindeki müsilajı tamamen ortadan kaldırdık. Kısa vadeli çözümlerimizi hızlıca hayata geçirdik, şimdi ise uzun vadeli, kalıcı çözümleri içeren Bütünleşik Stratejik Planımızı uyguluyoruz." diye konuştu.

“Atacağımız adımlarla Marmara'yı kurtaracağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Marmara Denizi'nin "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edildiğini anımsatan Kurum, "Ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları, kültürel değerleri ile Marmara'yı koruma altına aldık. İnşallah, hep birlikte atacağımız adımlarla Marmara'yı kurtaracak, gelecek nesillerimize en doğal, en güzel, en berrak haliyle bırakacağız." ifadesini kullandı.

Salda Gölü ve çevresinin de "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edildiğini anımsatan Kurum, şunları kaydetti: "Salda'daki son durum şudur. Araçlar artık gölün çok uzağında, kıyısına kadar giremiyor. Araçlar otoparka park ediliyor. Çöp yığınları artık yok. İmara açıyorsunuz dediğiniz Salda'da, göl çevresinde derme çatma kaçak yapıların tamamını yıktık. Beyaz Adalar bölgesine ziyaretçi kısıtlaması getirdik. Salda Gölü'nde su kalitesini iyileştirdik. Salda çevresinde bir çivi bile çakmadan sadece ahşap yapılarla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderdik. Salda artık çok daha güzel. Bu güzelliği hepinizin görmesini tavsiye ederim."

“Binaların yüzde 65'ini güvenli hale getirdik”

Bugüne kadar 1,7 milyon konutun dönüşümünün tamamladığını aktaran Kurum, "Yatırım değeri 110 milyar lira olan, 130 bini İstanbul'da olmak üzere tam 330 bin dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşasını sahada sürdürüyoruz. Bugüne kadar TOKİ'mizle 4 bin 400 şantiyemizde, dünyada eşi benzeri olmayan bir konut sayısına ulaştık, ülkemize tam 1,1 milyon sağlıklı yuva kazandırdık. Konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyacını giderdik. 178 bin konutun inşasını da hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. 2002'den bugüne kentsel dönüşümle, TOKİ tarafından yapılan konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 65'ini güvenli hale getirdik." diye konuştu.

Bakan Kurum, 54 milyondan fazla vatandaşa afetlere karşı güvenli konutlarda oturma imkanı sağladıklarını da aktardı.