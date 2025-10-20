Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin yeni konut geliyor

İlk Evim Projesi’yle binlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ, şimdi de 500 bin konutluk yeni projeye hazırlanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre TOKİ, “İlk Evim Projesi” çerçevesinde Eskişehir’in Ihlamurkent Mahallesi’nde 3 bin 109 konut, 2 cami, 2 okul ve 6 ticaret merkezi inşa etti. Yatay mimariye uygun, depreme dayanıklı ve çevre dostu yapıların yer aldığı proje, yaklaşık 12 bin 500 kişiye yeni yaşam alanı sağladı.

Yeni hedef: 500 bin konut

Bakan Kurum, Türkiye’nin dört bir yanında dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut üretimlerinin devam edeceğini belirterek, “İlk Evim Projesi’yle on binlerce aileyi ev sahibi yaptık. Şimdi Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin yeni konutu milletimizle buluşturacağız” açıklamasında bulundu.