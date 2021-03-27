Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Kurum, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Kanal İstanbul Projesi için imar planlarını onayladık ve askıya çıkardık. Bu çerçevede adımlarımızı hızlı bir şekilde atarak Kanal İstanbul'u ülkemize, aziz şehrimize kazandıracağız" ifadesini kullandı.