Bakan Kurum'dan 'orta gelirli'ye sosyal konut müjdesi!

Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'na katılan Bakan Kurum, 81 ilde bu yıl sonunda başlayacak yeni bir sosyal konut projesinin müjdesini verdi.

Şu ana kadar dar gelirli vatandaşlar için sunulan sosyal konut projelerini hatırlatan Kurum, yarın da konuta yatırım yapmak isteyen orta gelir grupları için yeni bir kampanya başlatacaklarını açıkladı.

Düşük peşinat, uygun vadeyle yatırım imkanı

Kurum açıklamasında şunları söyledi:

"Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut’umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut’umuz duyuracak."