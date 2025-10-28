TOKİ konutları depreme dayanıklı mı? TOKİ konutları sağlam mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı X üzerinden TOKİ konutlarının sağlamlığına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Kurum'un "TOKİ konutlarımızın sağlamlığının sırrını biliyor musunuz?" ifadesine yer vererek paylaştığı videoda TOKİ'nin, yaptığı tüm konutlarda deprem yönetmeliğine uygun olarak, zemin etüt raporları ışığında hareket ettiği, gerekli durumlarda fore kazık sistemiyle zemin iyileştirme ve güçlendirme yaptığı belirtildi.

Görüntülerde, radye temel sisteminin kullanıldığı ve bu sayede deprem anında binadan gelen yükün zemine eşit dağılarak, hasar riskinin en aza indirildiği kaydedildi.

Öte yandan "tünel kalıp sistemiyle" de perde beton bloklar kullanılarak, taşıyıcı sistemin çok daha hızlı ve sağlam şekilde inşa edildiği belirtilen paylaşımda, perde beton taşıyıcıların, deprem anında yapının devrilmesini ve çökmesini engellemek için "omurga" görevi gördüğü, içlerindeki demir donatıların ise vücudun "kas sistemi" gibi yapıya esneklik sağladığı ifade edildi.