Bakan Kurum'dan 'yeşil kalkınma' çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Kızılcahamam'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda belediye başkanlarına hitap etti.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, Bakanlık olarak her zaman belediyelerin ve belediye başkanlarının yanında durduklarını belirterek bugüne kadar hiçbir belediyeyi çaresiz ve çözümsüz bırakmadıklarını kaydetti.

Uluslararası finans kuruluşlarından sağladıkları kredi ve hibe portföyünü 3 milyar euronun üzerine çıkardıklarına dikkati çeken Kurum, "İller Bankamızla yerel yönetimlerimiz için Dünya Bankası ve JICA iş birliğiyle 30 milyar liralık finansman paketini 2022 yılının ilk yarısında belediyelerimize sunuyoruz. Siz şehirlerimize değer katacak projelerinizi hazırlayın, biz de tüm imkanlarımızı belediyelerimiz için seferber edelim." şeklinde konuştu.

"3 milyar 157 milyon dolarlık paketi üç yıl içinde kullanacağız"

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Paris İklim Anlaşmasına taraf olduğunu ve TBMM'nin de takdiriyle anlaşmanın yürürlüğe konulduğunu anlatan Kurum, bu kapsamda "2053 Net Sıfır Emisyon" ve "Yeşil Kalkınma Devrimi" hedeflerinin ortaya konulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan etkin müzakereler sonucunda uluslararası kuruluşlarla mutabakata varıldığını ve 3 milyar 157 milyon dolarlık iklim destek paketini açıkladıklarını hatırlatan Kurum, bu kaynağı, yeşil kalkınmayı destekleyen tüm sektörlerde, üç yıl içinde kullanacaklarını belirtti.

Bakan Kurum, belediye başkanlarına "İklim değişikliği ve yeşil kalkınma projelerinizi hazırlayın, var olan projelerinizi geliştirin ve Bakanlığımıza başvurun." çağrısında bulundu.

Belediyelere, iklim değişikliği ve sıfır atık birimlerini kurma imkanını getirdiklerini anımsatan Kurum, söz konusu birimi, şu ana kadar 159 belediyenin oluşturduğunu anlattı.

Kurum, şubat ayında, bu birimlerin kurulmasını zorunlu hale getireceklerini belirterek tüm belediyelerden bir an önce söz konusu birimlerini kurması gerektiğini söyledi.

"Sıfır atık desteklerinden istifade edin"

Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan "Sıfır Atık Projesi"ni 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlattıklarını anımsatan Kurum, 122 bin kurum binasında sıfır atık sisteminin uygulandığının altını çizdi.

Ayrıca 30'u il belediyesi olmak üzere 103 belediyede atık getirme merkezleri kurduklarını ve bin 909 mobil atık getirme merkezini yerleştirdiklerini anlatan Kurum, toplam 20 milyon nüfusa sahip 47 belediyenin Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi'ni aldığını açıkladı.

9 milyon nüfusa sahip toplam 32 belediyenin başvurusunun değerlendirilme aşamasında olduğunu dile getiren Kurum, Sıfır Atık Belgesi almayan belediyelere çağrı yaparak "Başvurularınızı yapın, 2022 yılı sıfır atık desteklerinden istifade edin." dedi.

Çevreci tesisler, plastik poşet uygulaması, yeni depozito sistemi ve yerel yönetimlerin çalışmaları sayesinde atıkların geri kazanım oranını 2023'te yüzde 35'e çıkaracaklarına vurgu yapan Kurum, "Hem çevremizi koruyacağız hem ekonomimize katkı sağlayacağız hem de 100 bin kardeşimize istihdam kapısı açmanın mutluluğunu yaşayacağız." ifadesine yer verdi.