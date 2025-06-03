Bakan Mehmet Fatih Kacır'dan önemli açıklamalar: Faiz detayı dikkat çekti! Yeni destek paketinin ayrıntıları paylaşıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bloomberg HT-Habertürk TV ortak yayınında yeni destek paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır, "Yeni sistemde 11,5-18,5 puan arasında yatırım kredilerindeki finansman yükünü Bakanlık olarak karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, imalatçı KOBİ’lerin yararlanabilmesi için 30 milyar liralık yeni bir destek paketini devreye alacaklarını açıklamıştı.

Şimşek, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme sermayesi, 7,5 milyar lirası ise yatırım harcamaları için kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limitli bir destek paketini hayata geçireceklerini belirtmişti.

"Yatırım kredilerindeki finansman yükünü..."

Kamu kaynaklarının etkin kullanıldığı, seçici teşvik dönemine girildiğini ifade eden Bakan Kacır, yerel kalkınma ve yüksek teknoloji başlıklarına odaklı bir anlayışı hayata geçireceklerini kaydetti.

Bakan Kacır, finansmana erişimi kolaylaştırdıklarını kaydederek, yeni sistemle 11,5-18,5 puan arasında yatırım kredilerindeki finansman yükünü Bakanlık olarak karşılayacaklarını kaydetti:

"Enflasyonla mücadele odaklı bir ekonomik program uyguluyoruz. Yatırımcıların üzerindeki finansman yükünü azaltmak gibi bir yaklaşımımız oldu.

Yeni sistemde 11,5-18,5 puan arasında yatırım kredilerindeki finansman yükünü Bakanlık olarak karşılayacağız. Bu da yatırımları hızlandıracak. Yani yüzde 50 ile yatırm kredisi alan yatırımcı bizim projelerimize başvurursa yatırım kredisinde ödeyeceği faiz ya da kâr payı oranı 32 puana kadar düşecek. Böylelikle yatırımların sürdürülebilirliği etkin şekilde desteklenmiş olacak"