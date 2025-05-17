Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Kamu ihalelerinde yeni dönem! Şeffaflık artacak

Kamu ihaleleri mevzuatında değişikliğe gidiliyor. Milletvekillerinin kamu ihaleleri ile ilgili yazılı soru önergelerini cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu ihalelerinde yapılacak değişikliğe ilişkin bilgi verdi.

Bakan Şimşek, kamu ihalelerinde; tekliflerin gönderilmesi, aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması gibi işlemlerin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda yapılacağını duyurdu.

1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşecek.

Bakan Mehmet Şimşek, kamu ihalelerinde bazı işlemlerin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda yapılacağını açıkladı.

Söz konusu işlemler, kamu ihalelerinde tekliflerin gönderilmesi, aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması, sözleşmenin imzalanması ve sözleşmenin yürütülmesine ilişkin işlemler ile istisnalara ve doğrudan temine ilişkin işlemleri kapsayacak.

Bu adımla kamu ihalelerinde rekabetin ve ihalelere katılımın artırılması hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.

Orta Vadeli Program'ı hatırlattı

Bakan Şimşek, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da "Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecektir" eylemi bulunduğunu da hatırlattı.

Şimşek ayrıca, "Bu çerçevede; kamu alımlarında şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılarak uygulama birliğinin güçlendirilmesi, rekabete, verimliliğe, sürdürülebilirliğe ve fırsat eşitliğine dayalı satın alma yaklaşımının değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak ve açık ihale usulünün kullanımını artıracak şekilde yeniden tanımlanmasına yönelik düzenleme yapılacak" ifadelerini kullandı.