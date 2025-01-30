Bakan Mehmet Şimşek: 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’ne katılarak, burada açıklamalarda bulundu.

Çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği mesajını veren Bakan Şimşek, AK Parti hükümetinden önce net asgari ücretin 184 lira olduğunu, bugün ise 22 bin TL'nin üzerine çıktığını kaydetti.

Emekli maaşlarına yönelik de açıklama yapan Şimşek, en düşük emekli maaşının 66 TL'yken; bugün neredeyse 14 bin 500 liraya çıkmış olduğunu ifade etti.

Mehmet Şimşek, şubat ayı itibarıyla büyük oranda zenginleri etkileyen sübvansiyonu kaldırılacağından da bahsetti.

"Cari açığı önemli ölçüde düşürdük"

Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yüksek büyüme ve daha adil bir gelir dağılımı sağlayarak, refahı artırmak için program uyguladıklarını dile getirdi. Cari açığı önemli ölçüde düşürdüklerini kaydeden Bakan Şimşek, böylece TL'ye güvenin arttığından bahsetti:

"Kırılganlıkları azaltıyoruz. Dünya büyük bir belirsizlikle karşı karşıya, jeopolitik gerilimler var. Bu programdan maksadımız Türkiye'nin bünyesini sağlamlaştırmak, dış şoklara karşı dayanıklılığımızı artırmak. Bunun için Türkiye'de cari açığı önemli ölçüde düşürdük. Liradaki kırılganlığın en önemli kaynağı da buydu. Biz cari açığı azaltarak aslında Türk lirasına olan güveni artırıyoruz.

"KKM'yi önemli ölçüde azalttık"

Bakan Şimşek, rezervlerin ciddi oranda arttığı ve KKM'nin önemli ölçüde azaldığından şöyle bahsetti:

Özellikle program sonrasında şu anda rezervlerimiz hem brüt olarak hem de net olarak neredeyse rekor düzeylere çıkmış durumda. Bununla da yetinmedik.

Aynı zamanda Kur Korumalı Mevduatı da önemli ölçüde azalttık. Yaklaşık 144 milyar dolardan 30 milyar doların altına çektik."

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bütçede önemli bir açık olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, gelecek seneden itibaren bu açığı da önemli ölçüde azaltacaklarını dile getirdi.

"Harcamalar düşürüldü"

2024 yılında harcamaların önemli ölçüde azaldığına dikkat çeken Bakan Mehmet Şimşek, şu açıklamalarda bulundu:

“2024 öncesi 10 yıla oranla harcamaları 1.2 trilyon lira azalttık diyebilirim. Daha önce bütçemiz 100 lirayken 109 lira harcamışız. Geçen sene bütçemiz 100 lirayken 97 lira bile harcamadık. Bütçe disiplini neden sağlıyoruz?

Çünkü istiyoruz ki bütçemizde daha çok kaynak eğitime gitsin, sağlığa gitsin, altyapıya gitsin, sosyal yardımlara gitsin ama faize gitmesin. Çok büyük açık verdiğiniz zaman o zaman bütçemizin daha büyük bir payı faize gidiyor. O nedenle harcamaları disiplinin altına alarak aslında bir taraftan Türkiye'nin risk primini düşürüyoruz."

Şimşek, 2023 yılında yaklaşık yüzde 65 olan enflasyon oranının geçen sene yüzde 44'e düştüğünün altını çizerek, 2025 yılı için hedeflenen yüzde 21’e ulaşmak için gerekli politika setinin oluşturulduğunu kaydetti.

"Büyük oranda zenginleri etkileyen sübvansiyonu kaldıracağız"

Enerji faturalarında vatandaşa önemli ölçüde destek sağladıklarını hatırlatan Bakan Şimşek, şubat ayı itibarıyla büyük oranda zenginleri etkileyen sübvansiyonu kaldırılacağını ifade etti:

“2024 yılı sonu itibarıyla hanelerimizin tükettiği 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını Hazine karşılıyor. Bize maliyeti 100 lira ise biz bunu 40 liraya size fatura ediyoruz. Hanelerin kullandığı her 100 liralık doğal gaz faturasının 63 lirasını devlet karşılıyor.

Rusya’dan ithal ettiğimiz doğal gazın maliyeti 100 lira ise biz bunu 37 liraya hanehalkına faturalandırıyoruz. Enerjide muazzam bir destek, muazzam bir sübvansiyon var.

Şubat ayı itibarıyla büyük oranda zenginleri etkileyen sübvansiyonu kaldıracağız. Geniş anlamda sübvansiyon devam edecek. İhtiyaç sahibi ailelere biz enerji desteği sağlıyoruz. 2019’dan bu yana 4.1 milyon haneye 61.5 milyar liralık enerji desteği sağlanmış.”

"Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz"

AK Parti hükümetinden önce net asgari ücretin 184 lira olduğunu ve bugün 22 bin liranın üzerine çıktığına dikkati çeken Şimşek, enflasyondan arındırıldığında asgari ücretin yüzde 293 arttığından bahsetti:

"Enflasyondan arındırıldığında yüzde 293 artmış, böyle bir dönem yok. Çalışanları bundan sonra da enflasyona ezdirmeyeceğiz. En düşük memur maaşı 392 liradan neredeyse 44 bin liraya çıkmış durumda. Dolar bazında 238 dolardan bin 220 doların üzerine çıkardık.

Dolar bazında 5 kat artmış oldu. Böyle bir dönem yok. En düşük emekli maaşı 66 liraydı. Bugün neredeyse 14 bin 500 liraya çıkmış durumda. Dolar bazında 40 dolardan 400 doların üzerine çıkmış. Bu dönemde 10 katlık artış var."

"Kadın istihdamı arttı"

Kadın istihdamının 4,8 milyondan 11 milyona çıkartıldığına işaret eden Bakan Mehmet Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün alanlarda aktif olarak kadınlarımızın ülke potansiyelini gerçekleştirmesi bizim için en büyük önceliktir. Kadınların iş gücüne katılım oranı AK Parti hükümetleri döneminde yüzde 21'den yüzde 37 civarına çıkmış ama hala çok düşük.

Çünkü OECD ülkelerinde ortalama yüzde 66. Eğer Türkiye OECD ortalamasını yakalarsa kadınların iş gücüne katılım oranında Türkiye sınıf atlayacak. Yüksek gelirli ülkeler grubuna katılacak."