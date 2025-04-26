Bakan Mehmet Şimşek: 'Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer alması'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile iş birliklerini güçlendirmek üzere bir araya geldiklerini açıkladı.

Türkiye'nin kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasında olduğunu kaydeden Bakan Şimşek, söz konusu kuruluşlardan 3 yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngördüklerini kaydetti.

"Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer alması"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Şimşek, kaynakların yeşil ve dijital dönüşüm, afet dayanıklılığı, altyapı yatırımları ve kapsayıcı büyüme projeleri için kullanılacağını da belirtti:

"Kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasındayız.

Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldik.

Bu kuruluşlardan 3 yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz. Kaynaklar; yeşil ve dijital dönüşüm, afet dayanıklılığı, altyapı yatırımları ve kapsayıcı büyüme projeleri için kullanılacak. Böylece, üretkenliği artırarak sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyeceğiz.

Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır."