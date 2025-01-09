Bakan Mehmet Şimşek: 'İmkânımız olsa konut üretimine ayırdığımız payı katlamak isteriz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da katıldığı bir programda ekonomiye dair sunum yaptı.

Bakan Mehmet Şimşek, Yarısı Bizden Kampanyası’na 2024-2027 yıllarını kapsayan dönemde bütçeden 611 milyar TL kaynak ayırdıklarını ifade etti. Şimşek ayıca, konutta yeni tedbirlerin alınacağının da sinyalini verdi.

Bakan Şimşek, yapısal dönüşümü hızlandırarak enflasyonu 2025’te yüzde 20’li, 2026’da yüzde 10’lu seviyelere çekmeyi hedeflediklerini de söyledi.

"Konut üretimine ayırdığımız payı katlamak isteriz"

Bakan Şimşek, hayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğunun altını çizerek, konut arzının daha da arttırılacağını belirtti:

''Yarısı Bizden Kampanyası’na 2024 ila 2027 yıllarını kapsayan dönemde bütçeden 611 milyar lira kaynak ayırdık. İmkânımız olsa konut üretimine ayırdığımız payı 3’e 5’e katlamak isteriz."

Enflasyon hedefini açıkladı

Bakan Mehmet Şimşek, 2025 yılı enflasyon hedefine dair de şu açıklamalarda bulundu:

"Hedefimiz 2025’te enflasyonu yüzde 20’li, 2026’da yüzde 10’lu seviyelere çekmek."