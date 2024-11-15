Bakan Mehmet Şimşek'ten asgari ücret yorumu: Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz

Bu yıl 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücretin 2025'te ne kadar zamlanacağı konusu gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında çalışmalarına başlayacak, yeni yıl başlamadan da ücret ilan edilecek.

Muhalefet partileri kendi asgari ücret önerilerini 28-30 bin lira bandından başlatırken, hükümetin enflasyonu dizginleme hedefi doğrultusunda asgari ücrete hedef enflasyon kadar zam yapmayı planladığı da konuşuluyor.

Asgari ücret kaç TL olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Meclis'teki bütçe görüşmelerinin ardından asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, "Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KKM’den güçlü şekilde çıkış sağlıyoruz'

Bakan Şimşek'in gündeme dair diğer mesajları şöyle:

- Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM’den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz.

- Enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için ilave tedbirleri alacağız. 2026 yılı, enflasyonun tek haneye gittiği istikrar dönemi olacak.

- 2025 yılında bütçe açığını azalatacağız, Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecini destekleyeceğiz.