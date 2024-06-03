Bakan Mehmet Şİmşek'ten enflasyon yorumu: En kötüsü geride kaldı; kalıcı düşüş başlıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerine göre geçen ay enflasyon yüzde 3,37 olurken, yıllıkta yüzde 75,45'i gördü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, "En kötüsü geride kaldı! Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük" diye yazdı.

Bakan, enflasyonla mücadelede geçiş döneminin tamamlandığını, dezenflasyon sürecine girildiğini belirterek enflasyonda kalıcı düşüşün haziranda başlayacağını aktardı.

Şimşek şunları yazdı: "Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız."