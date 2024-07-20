Bakan Mehmet Şimşek'ten Moody’s yorumu: Potansiyel not artışlarına işaret

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin kredi notu kararını açıkladı. Kredi notu B3'ten B1'e çıkarılırken, kredi notu görünümü 'pozitif' olarak korundu. Moody’s, Türkiye'ye yönelik yorumunda enflasyondaki iyileşmeye dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından not artırımını değerlendirdi. Şimşek, "Moody’s kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı!" diye yazdı.

Bakan Şimşek, uygulanan program sayesinde ülke kredi notunu 11 yıl sonra yükselten Moody’s'in görünümü pozitif olarak koruduğunu anımsattı.

Hazine bakanı şunları yazdı: "Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not artışında etkili oldu. Görünümün pozitif olarak korunması programımıza duyulan güveni yansıtırken potansiyel not artışlarına işaret ediyor. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."