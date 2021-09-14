Bakan Muş, 36 Afrika ülkesinin büyükelçileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileri ile Ticaret Bakanlığı'nda verilen çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi noktasında yapılması gerekenlerin konuşulduğu toplantıda, 21-22 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek 3. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na ilişkin hususlar da ele alındı.

Bakan Muş, konuya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldik. Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek için görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre toplantıya, 36 Afrika ülkesinin Ankara büyükelçileri ile büyükelçilik yetkilileri katıldı.

Ticaret hacmi 25 milyar doları aştı

Toplantıda, Bakan Muş tarafından, 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye-Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2020’de koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen 25 milyar doları aştığı bildirildi.

Türkiye'nin 43 Afrika ülkesinde büyükelçiliği, 26 Afrika ülkesinde ticaret müşavirliği bulunduğuna işaret eden Muş, Türk Hava Yollarının da uçuşlarıyla Afrika'nın Türkiye ve ayrıca üçüncü ülkeler arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirdiği aktarıldı.

Muş, Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerine "kazan-kazan" temelinde yaklaştığını da ifade etti.