Bakan Muş açıkladı: İhracatta bir ilk

ANKARA (DÜNYA)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1’in üzerinde çıktığını söyledi.



Artık Türk ürünlerinin dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğinin altını çizen Muş, bu oranın 1980’de yüzde 0.14, 2000’de yüzde 0.43 olduğunu aktardı.



Muş, mesajının sonunda, Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı payı gösteren DTÖ verileri esas alınarak hazırlanan bir tabloyu paylaştı.