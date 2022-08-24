Bakan Muş: Alternatif finansman yaratıyoruz

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde düzenlenen Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni’nde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, firmalara yönelik alternatif finansman yarattıklarını söyledi.

Türk inşaat sektörünün yurt dışında tanıtımına ve yeni pazar arayışlarına yönelik çalışmaları artırarak sürdüreceklerini belirten Muş, “Bu süreçte firmalarımıza en çok gereken araç finansmandır. Bu bilinçle son dönemde firmalarımızın finansman ihtiyacını daha fazla karşılayabilmek adına önemli adımlar attık ve Eximbank'ın kredilerini daha ulaşılabilir hale getirdik. Ayrıca Eximbank'ın Türk mal ve hizmet ihracatına sağladığı finansman imkanlarını artırmak üzere, üçüncü ülke ihracat kredi ve sigorta kuruluşları ile iş birliği çalışmalarına da hız vermiş bulunuyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızın yanı sıra alternatif finansman metotları yaratmaya yönelik çabalarımızı da artırarak sürdürüyoruz. Bu aşamada özellikle, alternatif finansman yöntemlerinden birisi olan ve ülkemizin büyük bir başarı ile uyguladığı kamu-özel sektör iş birliği modelini ve bu konudaki ülkemiz tecrübesini, iş yaptığımız coğrafyalardaki kamu idarelerine aktarabileceğimiz programlar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, finansman kapasitesine sahip ülkeler ile üçüncü ülkelerde iş birliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza da devam ediyoruz." şeklinde konuştu.