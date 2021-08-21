Bakan Muş: Artık Türkiye'yi cari fazla veren ülkeler kategorisine koymak istiyoruz

İskenderun Limanı'ndaki incelemelerde bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, amaçlarının Türkiye’yi gelecek yıl itibarıyla açık veren bir ülke konumuna getirmek olduğunu söyledi.

Dünyanın çok değişken ve dinamik olduğuna dikkati çeken Muş, şöyle konuştu: "10 gün önceki dünyayla 10 gün sonraki dünya bambaşka. Bütün bu değişiklikleri, hengamelere rağmen istikametinden, vizyonundan ayrılmayan bir Türkiye var. İnşallah amacımız, 2023'le beraber Türkiye'yi cari fazla veren bir ülke noktasına taşımak olacaktır. Hedeflerimiz arasında bu vardır. Çok yaklaştık, inşallah bu yıl çok az vereceğiz ama önümüzdeki yıl artık cari fazla vermek istiyoruz. Önümüzdeki yıl artık Türkiye'yi cari fazla veren ülkeler kategorisine koymak istiyoruz. Diğer göstergelerimiz hamdolsun çok daha iyi. Bunun yansıması refah, milletimize hayat standardının yükseliş olacaktır. Daha iyi bir Hatay'da, Türkiye'de yaşam olarak geri dönüş olacaktır. Bu uğurdaki mücadelemizi sürdürmeye, ülkemizi büyütmeye, milletimizin refahını arttırmaya devam edeceğiz. "

İhracat ve ekonomide ciddi bir toparlanmanın söz konusu olduğunu belirten Muş, artık iki haneli ihracat rakamlarına ulaşıldığına dikkat çekti. “İnşallah bundan sonrasında amacımız, bu haneleri farklı farklı yukarıya doğru revize etmek olacak” diyen Muş, “Dolayısıyla bunları daha yukarı çıkaracak çalışmalar, yatırımlar da oluyor. Geleceğimiz bugünümüzden daha iyi olacaktır. Buna emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.