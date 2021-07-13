Bakan Muş: Cari açığın gündemden düşeceğine inanıyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Muş, toplantının geçen 15 yılda ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına işaret ederek, yapmış oldukları birçok çalışmada başta TOBB üyeleri olmak üzere iş dünyasının temsilcileriyle istişareye önem verdiklerini ve bu istişareyi gelecek dönemde de sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye'de hızlı, kolay, bürokratik külfetlerden arındırılmış, güvenli ve sürdürülebilir ticaret ortamı tesis etmeyi hedeflediklerini dile getiren Muş,"Hükümetimizin dirayetli duruşu ve iş insanlarımızın gayreti sayesinde, pandemi döneminde, dünyaya göre ülkemiz istihdamı büyük yara almamış, üretim ve ihracatı ise birçok sektörde artarak devam edebilmiştir. Bu nedenle bugün burada ekonomimizde çarkların daha hızlı dönmesi ve üretilen katma değerin artması için sektör temsilcilerimizin görüş ve önerilerini duymayı bir hayli önemsiyorum." dedi.

Muş, aşılamanın hızlanması ve 2021 yılına ilişkin öncü göstergeler çerçevesinde küresel ekonomide toparlanmanın devam ettiğini ifade ederek, birçok uluslararası kuruluşun, iç taleple iyileşen net ihracat dengesiyle Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 6'nın üzerinde büyüyeceğini öngördüğüne dikkati çekti.

"Cari açığın orta vadede ülkemizin gündeminden düşeceğine inanıyoruz"

İhracatın ve yatırımların katkısıyla gerçekleşen büyümenin gelecek kuşakların daha müreffeh bir ülkede yaşamasını mümkün kılacağını anlatan Muş, ülkede uzun yıllar, büyümeyle birlikte, önemli gündem maddelerinden birinin de cari açık meselesi olduğunu söyledi.

Cari açığın önemli oranda enerji ithalatıyla ilgili olduğunu kaydeden Muş, bu anlamda Karadeniz'de çok önemli keşifler yapıldığını hatırlattı.

Bakan Muş, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki dönemde başka müjdelerin de geleceğini öngörüyoruz. Buradaki kaynakların ekonomimize kazandırılmasıyla, katma değerli ihracat ve yatırımların desteklediği büyümemizle birlikte düşünüldüğünde cari açığın da orta vadede ülkemizin gündeminden düşeceğine inanıyoruz. İnşallah attığımız adımlarla göreceksiniz ki gelecek nesillerin gündeminde Türkiye'nin cari açık problemi olmayacak. Biz bu cari açık sorunun Türkiye’nin gündeminden çıkarmış olacağız."

"İş insanlarımıza büyük görev düşmekte"

Muş, dijital dönüşüme, yeşil ve döngüsel ekonomiye verdikleri desteklerle geleceğe yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydererek, "Bu tablonun sürdürülebilir bir düzleme oturtulması ve daha üst seviyelere ulaşması için siz değerli iş insanlarımıza büyük görev düşmekte. Bu doğrultuda özel sektörümüzün kamuyla uyum içerisinde azim, kararlılık ve fedakarlıkla çalışmalarına devam etmesi elzemdir. Sizlerin özverili katkılarıyla daha yükseğe çektiğimiz bu hedef ve göstergeler birer birer gerçekleştikçe ülkemizin geleceğine olan inancımız perçinleşecektir." ifadelerini kullandı.

"Sorunları çözmek için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım"

Bakan Muş, iş dünyasının görüş ve önerilerini çok önemsediklerini vurgulayarak, "Ben, Ticaret Bakanı olarak, sizlerin sorunlarını çözmek için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Hangi sektörün ne sorunu varsa bunları teker teker tespit ediyoruz ve çözüm için hızlı şekilde adım atıyoruz." diye konuştu.

Üretim ve ihracata yönelik verecekleri teşviklerde çok hassas olacaklarını kaydeden Muş, "Amacımız yatırımcımızın, girişimcimizin önünü açmak, daha çok üretim daha çok ihracat daha çok istihdam sağlamak ve üretken bir Türkiye oluşturmaktır. Bu amaca ulaşmak için iş dünyamızla el ele, omuz omuza mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hizmet sektörümüzde de hızlı bir toparlanmaya şahit olacağız"

Özel sektörle istişare halinde bugün olduğu gibi gelecekte de aynı tempoda çalışacaklarını belirten Muş, "Hükümetimiz ekonominin normal işleyişine dönmesi için başta seri aşılama faaliyetleri olmak üzere her alanda gerekli adımları hızla ve kararlıkla almaktadır. Bu sayede sosyal ve ekonomik hayatımız yeniden bir canlanma ve dinamizme kavuşmuştur. İnanıyorum ki aşılamada yakaladığımız ivmenin de katkısıyla başta turizm ve lojistik sektörleri olmak üzere yakın vadede hizmet sektörümüzde de hızlı bir toparlanmaya şahit olacağız." şeklinde konuştu.