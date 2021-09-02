Bakan Muş, çimento ve inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çimento ve inşaat sektör temsilcileriyle görüştüklerini bildirdi.

Çimento ve inşaat sektör temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirten Muş, "Ülkemiz için büyük öneme sahip bu iki sektörün gündeminde olan konuya ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunduk. Tüm meseleleri rasyonel zeminde ortak akılla ele almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.