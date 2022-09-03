Bakan Muş, doğal gaz zammının nedenini açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, doğal gaza yapılan zamla ilgili açıklama yaptı.

Doğal gazda halen sübvansiyon olduğunu söyleyen Muş, "Bu artışlar, artık bütçenin imkanlarının daha fazla elvermediği için yansıtılmak durumunda kalındı." dedi.

Muş, bütçeden bütün imkanların kullanıldığını ve sübvansiyonun maksimum seviyeden yapıldığını belirterek, "Bunun dışındaki yansıtılmak zorunda kalıyor. Bir de bu bütçe nereden oluşuyor onu da söyleyeyim. Bizim bir enerji kaynağımız yok, onu bütçeye kaynak oluşturmuyoruz. Dolayısıyla toplanan vergilerden oluşuyor bu bütçe." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ortalama enerji ithalatının 35-40 milyar dolar olduğunu söyleyen Muş, "Pandemi sürecindeki veriler çok sağlıklı olmaz. Geçen sene 51 milyar dolar, bu sene 100 milyar doların üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bizim geleneksel ortalama fiyatımızın 3 katı enerji faturasıyla karşı karşıyayız. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

Zam oranları

1 Eylül itibariyle konutlarda elektrik tarifesine yüzde 20 yapılmış, doğal gazda da konut tarifesinde ortalama yüzde 20,4, KOBİ'lerde yüzde 47,6, sanayi tarifesinde yüzde 50,8 ve elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 49,5 zam yapılmıştı.