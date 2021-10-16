Bakan Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Geçmiş yıllardaki rakamları anımsatan Muş, şunları kaydetti:

"Türkiye 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyordu. 1990'da bir ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek."

Muş, COVID-19 salgını döneminde kapanandan 3,8 kat fazla esnaf iş yeri açıldığını belirterek, "2020'de kapanan esnaf sayısı 2019'a göre yüzde 13,4 düşüşle 99 bin 500 olmuştur. Açılan iş yeri sayısı ise yüzde 53 artmıştır." ifadelerini kullandı.

"Salgın döneminde kapananın 3,8 katı iş yeri açıldı"

Muş, Twitter hesabından yaptığı başka bir paylaşımda ise, kapanan esnaf iş yerlerine ilişkin bir haber portalında yayımlanan verilere dikkati çekti.

Haberde eksik bilgi verildiğini bildiren Muş, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu tam bilgilendirelim, pandemi döneminde kapanan esnafın 3,8 katı, yani 431 bin 700 esnaf, tescil (açılış) yapmıştır. 2020'de kapanan esnaf sayısı 2019'a göre yüzde 13,4 düşüş ile 99 bin 500 olmuştur. Açılan iş yeri sayısı ise yüzde 53 artmıştır."