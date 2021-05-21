Bakan Muş duyurdu: Hibe başvuruları 25 Mayıs’ta başlıyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe başvurularının 25 Mayıs’ta başlayacağını açıkladı.
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Hibe desteğine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf, sanatkar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programının uygulama esaslarının belirlendiğini söyledi.
Bu uygulamadan 17 Mayıs’tan önce vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş kişilerin yararlanabileceğini dile getiren Muş, 1 ay sürecek başvuruların 25 Mayıs Çarşamba günü başlayacağını vurguladı.
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