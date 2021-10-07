Bakan Muş: Fiyatlara doğrudan müdahale edemeyiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz. Birkaç koldan denetimlerimiz sürüyor. Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, NTV'de katıldığı bir programda, dünyada pandemiden sonra emtia fiyatlarının yükseldiğini belirterek, "Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz" dedi.

Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıdığını ifade eden Muş, "Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz. Denetimler 1-2 günde sonuçlanan olaylar değil. Bütün sistemi inceleme altına aldık. Diğer alanlarla ilgili değerlendirdiğimiz noktalar var. Zincir marketlerle alakalı teftiş kurulu başkanlığı bakıyor. Rekabet Kurulu'nun çeşitli denetimleri oluyor. Arz talep dengesinde izah edilemeyen artışlar mı var bakıyoruz. Birkaç koldan denetimlerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini ve dünyadan ciddi bir enflasyon oluştuğunu aktaran Muş, "Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz. Fiyatların dengelenmesi için mücadele etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Doğrudan fiyatlara müdahale etmek söz konusu değil"

Araç satışlarıyla ilgili de iddialara ilişkinde değerlendirme yapan Muş, "İnceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz. Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığı ile alakalı şikayetler yapıyor. 'Galerilere verdiler arabaları. Bayiler galerilerle anlaştı' diyorlar. Bunlar iddia. Biz bunu araştırmakla görevliyiz. Bu araç stokta tutulmuşsa, gerçekten galericiye verilmişse, vatandaşa araçlar verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır. Her çalışmanın belli ölçülerde katkısı olur. Tekelleşmeye ya da hakim noktaya gidecek mekanizmaya müsaade edemeyiz. Doğrudan fiyatlara müdahale etmek söz konusu değil" dedi.

E-ticarette düzenleme

Bakan Muş, e-ticarette artış olduğunu belireterek, "Gıdadan elektronik tekstile kadar. Güncellenmesi gerektiği kanaatindeyiz. E-ticaret teknolojinin getirdiği bir şey. Ticaretin büyük bir kısmı belki buraya kayacak. Biz aslında bu alanında yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Fiyatlarda oynaklık mı var gibi soruların düzenlenmesi bu alanın düzenlemesi gerektiğini biliyoruz. Arzu ettiğimiz şu bir tane 2 tane platform olmasın 1000 tane olsun domine etmesin sistemi. Rekabet ortamı hem kalite hem de fiyat olarak vatandaşa dönsün" ifadelerini kullandı.

Hal yasasında tatışmalar olduğunu belirten Muş, "Biz çalışmalarımızı yapıp ihtiyaç ve taleplerimizi değişikliklerimizi ileteceğiz" dedi. Muş, tarımda erken uyarı sistemi tanımlanmak üzere olduğunu ifade etti.