Bakan Muş: Hizmet ihracatını artıracak önemli çalışmalar hayata geçirildi

Ülkemiz her geçen gün ihracata ve yatırıma dayalı bir ekonomiye geçme yolunda daha yüksek bir kararlılıkla ilerlemektedir. Bu ilerleyişte en önemli başarı unsurlarından biri de şüphesiz hizmet ticaretindeki gelişimdir. Sürdürülebilir büyümenin anahtarı olan sürdürülebilir ihracatın gerçekleştirilmesinde, hizmet ihracatını mal ihracatından ayrı düşünmek mümkün bulunmamaktadır. Hizmetler sektörü, net döviz girdisi sağlaması; yüksek istihdam kaynağı olması ve yarattığı çarpan etkisiyle mal ihracatına pozitif katkı yapmasıyla Türkiye ekonomisinin tam anlamıyla göz bebeği sektörü konumundadır. Dünyanın dört bir köşesine artık sadece ürünlerimiz değil müteahhitlik hizmetlerimiz, yazılımlarımız, dizilerimiz, sinema filmlerimiz, sağlık hizmetlerimiz de ihraç edilmektedir.

10 ayda 46,2 milyar dolarlık ihracat

Ülkemiz tarihsel olarak bakıldığında hizmet ticaretinde net ihracatçı pozisyonundadır. 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız 2019 yılında Cumhuriyet tarihinin rekor düzeyine ulaşarak 62,7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Pandemi, birçok sektörde olduğu gibi hizmetler sektöründe de ihracatımızı olumsuz etkilemiş, hizmet ihracatımız 2020 yılında yüzde 43,5 azalarak 35,4 milyar dolar düzeyine gerilemiş, hizmetler dengesi ise 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, normalleşme adımları sayesinde hizmet ihracatımızda 2021 itibariyle hızlı bir toparlanma dönemine girilmiştir. Nitekim hizmet ihracatımız 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 61,9 oranında artarak 46,2 milyar dolara yükselmiş, aynı dönem hizmetler dengesi ise 21,2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

Uluslararası hizmet ticaretinin ülke ekonomisi yararına geliştirilmesi ve desteklenmesini sağlamak, bu alana yönelik küresel gelişmeleri takip ederek sektörler ve ülkeler bazında gerekli çalışmaları yapmak, uluslararası hizmet ticaretine ilişkin politikaların uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve gerekli her türlü tedbiri almak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Bakanlığımız bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Yeni kurulan bu Genel Müdürlüğümüz tarafından hizmet sektörlerinin tamamını kapsayıcı çalışmalar hızla hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlığımızca söz konusu Genel Müdürlüğümüz eliyle sektöre özgü ihtiyaçlar çerçevesinde kurgulanan destek programlarının uygulanmasına hız verilmiş, sektörel işbirliği kuruluşları başta olmak üzere hizmet sektörleri ile dirsek teması halinde çalışılarak hizmet ihracatımızın artırılması yönünde önemli çalışmalar hayata geçirilmiştir.

Diğer taraftan, uzun yıllardır Türkiye ekonomisinin büyümesinde itici güç olan hizmet sektörlerimiz, Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) kurulmasıyla ihracata kattığı değer bağlamında hem önemli bir temsil imkânı bulmuş, hem de hizmet ihracatımızın artırılmasına yönelik faaliyetlerin yoğunlaştırılması bakımından önemli bir güç kazanmıştır. Bu sayede, ülkemize sağlık turizmi amacıyla gelecek yabancı hastaların sağlık vizesi işlemleri de Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığı ve HİB arasında hayata geçirilen protokol çerçevesinde HİB tarafından ilgili hastanelerimizle işbirliği halinde yürütülmeye başlanmıştır.

2 bin üye

HİB’e üye olan hizmet ihracatçı sayısı da her geçen gün artarak, gelinen noktada 2 bini geçmiştir. Bakanlığımız önümüzdeki dönemde de başta Hizmet İhracatçıları Birliği olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızla yakın işbirliği halinde, hizmet ihracatımızın artırılmasına yönelik çalışmalarını hızla ve kararlılıkla sürdürecektir. Bu vesileyle, hizmet ihracatında ön sıralarda yer alarak ülkemizin gururu ve küresel temsilcisi olan “İhracatın Şampiyonları” firmalarımızı gönülden tebrik eder, üstün başarılarının daim olmasını dilerim.