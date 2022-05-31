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Bakan Muş: İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ocak-mart dönemindeki net ihracatın büyümeye katkısının 3,46 puan olduğunu belirterek, "Bu güçlü büyümenin yaklaşık yarısı net ihracattan geldi. İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu." ifadelerini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu yılın birinci çeyreğine ait büyüme rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, ihracatın büyümeye sunduğu katkıya dikkat çekti.

Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini belirten Muş, “Türkiye ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 3,46 yüzde puan oldu. Bu güçlü büyümenin yaklaşık yarısı (yüzde 47'si) net ihracattan geldi. İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu." ifadelerini kullandı.

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