Bakan Muş: İstatistik çalışmalarında önemli aşamaya geldik

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'na katıldı.

Konuşmasında, hizmet ihracatının 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 62 artarak 57,5 milyar dolar gerçekleştiğini, aynı dönem hizmetler dengesinin ise 26,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade eden Bakan Muş, 2022 Ocak-Haziran dönemi hizmet ihracatının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 oranında artış kaydederek 33,1 milyar dolar gerçekleştiğini anlattı.

Muş, dış ticarete yönelik nihai hedeflerinin, bu oranı yükselterek cari açık konusunu ekonominin gündeminden kalıcı olarak çıkarmak olduğunu kaydetti.



"Kapsamlı mevzuat çalışmalarını tamamladık"

Bakan Muş, hizmet sektörünün daha iyi konuma gelmesini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate alarak kapsamlı mevzuat çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayarak, şunları paylaştı:

"Amacımız, hizmet sektörümüzün dünyada rekabet gücünü en üst düzeye çıkarmak için sizlere tüm imkanları sunmaktır. Bununla birlikte Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar ile yurt dışında ilk kez ve uçtan uca tüm lojistik süreçlerin yönetilmesini sağlayacak tesislerin kurulumunu destekliyoruz. Böylece ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin edecek ve önemli pazarlardaki ihracatımızı sürekli kılacak altyapı olanaklarını geliştireceğiz. Bu sayede hem mal ihracatımızın artırılması hem de lojistik ve taşımacılık sektörümüzün dünya çapında rekabet edebilir düzeye gelmesini amaçlıyoruz."

Mehmet Muş, Bakanlık olarak 2012 yılından bugüne kadar ihracatçılara 1,9 milyar liralık destek sağlandığını, yeni kararlarla daha güçlü şekilde destek sağlamaya devam edeceklerini aktardı.

Uluslararası rekabet gücünü artıracak, günün şartlarına uygun bu yeni kararların hizmet sektöründeki güçlerine güç katıp firmalara uluslararası piyasalarda daha fazla rekabet ve hareket kabiliyeti sağlayacağını vurgulayan Muş, "Bununla birlikte Bakanlığımız, ihracat gelirlerimizin eksiksiz ölçülebilmesini teminen hizmet ticareti istatistiklerinin iyileştirilmesi çalışmalarında öncü rol oynamaktadır. Bu kapsamda başta sağlık hizmeti ihracatı istatistikleri olmak üzere istatistik çalışmalarında önemli aşamaya gelmiş bulunuyoruz" sözlerini sarf etti.

Muş, tüm bu çalışmaların sonucunda hizmet ihracatında yeni rekora imza atarak, Birlikten, daha önce belirledikleri 2022 yıl sonu hedeflerinin üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.

Böylece hizmet sektörünün, Türkiye hizmet ihracatını rekor rakamlara ulaştırarak cari açığın kapanmasında önemli rol üstleneceğini kaydeden Muş, "Elbette bu başarılarda hizmet ihracatçılarımız ve büyük özveriyle çalışan Birliğimizin katkısı çok fazla olacaktır. Hizmet ihracatımız, bu çalışmalarımızın sonucunda kamunun desteği, özel sektörümüzün yaratıcı gücüyle adından söz ettirmeye devam edecektir. Bu noktada Bakanlığımız ile Birliğimiz arasındaki iş birliği, koordinasyon ve özverili çalışmaların etkisi çok büyüktür." ifadesini kullandı.

İhracatı zirveye taşıma yolunda Birliğin çalışmalarını ve katkılarını takip edip desteklediklerini aktaran Muş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştaydan ülkemiz menfaatine yönelik başarılı sonuçlar çıktığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu çalışmalarınız neticesinde çıkarılan sektörel analizler, yol haritaları ile sektörler arası yeni iş birliği imkanlarının oluşturulacağından ve ileriye dönük tasarlanan stratejilerle gelecek rekorların altyapısının hazırlandığından emin olarak burada bulunmaktayım."

"2022 yılı sonunda da 90 milyar dolar ihracat hedefliyoruz"

HİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da göreve geldikleri günden bu yana durmaksızın çalışarak sektörü hak ettiği seviyeye çıkarmak için gayret sarf ettiklerini vurguladı.

Sorunları tespit ederek çözümler geliştirdiklerini, daha fazla ve katma değerli ihracatın önünü açmaya çabaladıklarını belirten Bolat, "2021'de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 60 artışla 57,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren hizmet sektörümüz, 26,5 milyar dolar ticaret fazlası vermeyi başardı. Hedefimiz, 2022 yılı sonunda da 90 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek ve 2023'te 130 milyar doları yakalamak." değerlendirmesinde bulundu.