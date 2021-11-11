Bakan Muş: Karşılıklı yatırımların artırılması ortak hedefimiz olmalı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda Türk devletlerinin bağımsızlığının 30’uncu yıl dönümü dolayısıyla Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ve Türk cumhuriyetleri arasında kadim tarihi ve kültürel bağlara dayanan çok güçlü ilişkilerin bulunduğunu belirterek, her alanda sahip olunan bu köklü ilişkilerin ekonomik ve ticari alanda daha da derinleştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Türkiye ve Türk cumhuriyetleri olarak dünya ile ticaret hacminin 1992 yılında 55 milyar dolar iken, 2020 yılında yaklaşık 10 kat artışla 545 milyar dolar olduğunu aktaran Muş, 1992 yılında dünyaya toplam 23,5 milyar dolar ihracatları varken, bu değerin 2020 yılında yaklaşık 11 katına eriştiğini söyledi.

6 Türk devleti olarak, genç ağırlıklı 160 milyonluk nüfus, 1 trilyon doları aşan milli gelir, sahip olunan doğal kaynaklar, ticaret yollarındaki konumlarıyla büyük bir potansiyele sahip olduklarına dikkati çeken Muş, bu potansiyeli hayata geçirmek için cesur adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Muş, mal ve hizmet ticaretini geliştirmek ve hedeflere ulaşmak için ticaretin önündeki engelleri kaldırmaları, ticareti daha da serbestleştirmeleri ve iş birliğini geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.

“Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile sağlanan olanağı geliştirelim”

Bakan Muş, Türk müteahhitlik sektörünün Türk dünyasında üstlenmiş olduğu projelere de değinerek, “1991 yılından bu yana Türk müteahhitlik firmaları, Türk cumhuriyetlerinde 98,4 milyar dolar değerinde toplam 2 bin 344 proje üstlenmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi firmalarımız, önümüzdeki dönemde de Türk dünyasının kalkınmasına yönelik altyapı projelerini üstlenmeye devam edeceklerdir. İstihdama ve dış ticarete katkısıyla ikili ekonomik ilişkilerimizi geliştiren bir diğer önemli alan da yatırımlardır.” diye konuştu.

2000 yılı sonunda Türk cumhuriyetlerindeki doğrudan yabancı yatırım tutarının 33 milyar dolar iken, 2020 yılında ise 13 kattan fazla artarak 450 milyar dolara ulaştığını anlatan Muş, şunları kaydetti: “Ülkemizin Türk cumhuriyetlerindeki yatırımlarının toplam piyasa değeri 7,7 milyar dolara ulaşmıştır. Türk cumhuriyetlerinin ülkemizdeki yatırımları ise 8 milyar dolardır. Bu rakamların daha yükseklere çıkabileceğini biliyoruz. Karşılıklı yatırımların artırılması ortak hedefimiz olmalı, yatırım ortamını geliştirmeye odaklanmalı ve gerekli tüm adımları bir an evvel atmalıyız. Doğu-Batı ekseninde ulaştırma güzergâhları ile bölgemizin etkinliği artmış, kombine ulaştırma ve taşımacılık imkânlarını geliştirmemiz elzem hale gelmiştir. Amacımız taşımaların kotalarla sınırlandırılmadığı, malların serbestçe taşındığı, maliyetlerin makul seviyelere indirildiği, gümrük işlemlerinin basitleştirildiği ve hızlandırıldığı, malların dolaşımının önündeki engellerin kaldırıldığı ortak bir lojistik altyapısı tesis etmektir. Sadece kara yolunda değil, demir yolunda da iş birliğimizi güçlendirebileceğimiz alanlar mevcut bulunmaktadır. Gelin, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile sağladığımız olanağı hep beraber geliştirelim. Türk tarihinde önemli bir yeri olan İpek Yolu’nu ortak çabamızla canlandıralım ve birbirimize daha da yakınlaşalım.”

“Milli paraların payını artırmalıyız”

Dış ticarette milli paralar konusunda firmaların daha cesur davranabilmeleri için güven artırıcı adımları atmaları gerektiğini belirten Mehmet Muş, “Ekonomilerimiz üzerinde döviz baskısını azaltmak için ortak geleceğimizde milli paraların payını artırmamız gerekiyor.” dedi.

Son dönemde küresel ekonomiyi etkileyen önemli eğilimlerden birinin de yeşil dönüşüm olduğuna işaret eden Muş, “Türkiye, insanlık için ortak tehdit olan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda vakit kaybetmeden Türk Konseyi bünyesinde de yeşil dönüşüme uyum için ortak çalışmalar yapmaya hazırdır. Dile getirmiş olduğum bütün bu hususlar, Türk dünyası içinde kapsamlı iş birliğini derinleştirecek ve toplumsal refahı artıracak, bölgesel ve küresel barışa istikrar kazandıracak, kısacası ortak gelecek vizyonumuzun gerçekleşmesini tesis edecektir.” diye konuştu.