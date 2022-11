Bakan Muş: Türkiye makro dengelerinde sağlıklı bir ülke

Takip Et

Balıkesir’de düzenlenen ‘2023'e Doğru Şehir Buluşmaları’ programında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Muş, “Hem ekonomik anlamda dünyanın tartıştığı konular hem enerji, tedarik arzı konusunda dünyada yaşanan tartışmalar hem politik olarak yaşanan gelişmeler ve gerginlikler ve ekonomi olarak dünyanın karşı karşıya kaldığı sınanmalar ister istemez bütün ülkeleri etkilediği gibi bizleri de etkiliyor. Türkiye tüm bu tablo içerisinde bir taraftan ekonomik büyümesini sağlıyorken bir taraftan da koymuş olduğu hedeflere ilerlemek için emin adımlarla yoluna devam ediyor. Koymuş olduğumuz hedeflerimiz vardı. Dış ticarette koymuş olduğumuz hedeflerimiz vardı. İçeride planlanan yatırımlar vardı ve bunlar takvimler içerisinde hayata geçiriliyor. Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatı, rakamlar oynayabilir ama 350 milyar doları aşacak ve yine dediğim gibi biraz aşağı, biraz yukarı olur ama 700 milyar dolar civarına yaklaşacak bir dış ticaret hacmine ulaşacak bir ülkemiz var. Ekonomik büyüklüğü bir trilyon dolara yaklaşmış, 86 milyon nüfusuyla devasa bir ülkeden bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

"Temelsiz tartışmalarla zaman kaybedemeyiz"

Bakan Muş, Türkiye'nin geldiği nokta itibarıyla milli gelirinin son yıllarda ciddi şekilde arttığını ve gelişme hızını bütün olumsuzluklara, etrafındaki gelişmelere rağmen sürdürdüğünü vurguladı.

Türkiye'nin 2023 vizyonuna güçlenerek gideceğinden emin olduklarını dile getiren Muş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Makro göstergelerine baktığınız zaman, Türkiye'yi bütün ülkelerle mukayese ettiğiniz zaman da makro indikatörlere göre Türkiye ekonomisi gerçekten sağlıklı. Dolayısıyla hem boşluk oranları hem bütçe açığı hem cari açık ki bütün bu enerjideki fiyat artışlarına rağmen pek çok ülkeyle mukayese ettiğimiz zaman bile Türkiye aslında makro dengelerinde sağlıklı bir ülke ve büyümesini de sürdürüyor. Bu açıdan yatırım iştahının da güçlü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gelecek hedeflerimizin yakalanmasıyla alakalı en küçük bir tereddüdümüz söz konusu değil. İnsanımızdan, yatırımcımızdan, girişimcimizden Türkiye'nin geleceğiyle alakalı en küçük bir tereddüt duymamalarını, yatırımlarına hız kesmeden devam etmelerini ve Türkiye'nin bu olumsuz dünyadaki şartlar içerisinde güçlenerek çıkacağından emin olmalarını bir kere daha ifade etmek isterim. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılın en güçlü ülkelerinden biri olacağı aşikardır. Çok ciddi yatırımlar yapıldı. Çok ciddi altyapı yatırımları yapıldı, imkanlar sağlandı. Şimdi bunun meyvelerini toplama vaktidir."

Muş, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'den yaptığı sosyal medya paylaşımına ilişkin sorusu üzerine, Türkiye'nin şeffaf bir toplum olduğunu ve istatistiklerini, verilerini düzenli şekilde paylaştığını belirtti.

Ticaret Bakanlığının, Merkez Bankasının, Türkiye İstatistik Kurumunun sitelerine girildiğinde her şeyin şeffaf bir şekilde görülebildiğini anlatan Muş, şunları aktardı: "Yapılan bütün işlemler hukuki denetime tabidir ve bütün bakanlıkların yaptığı işlemler her yıl Sayıştay tarafından denetlenir ve bu raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisine gider ve bunlar herkes tarafından görülür. Veriye dayanmayan, somut bilgiye dayanmayan, temelsiz ithamlarda bulunmak her şeyden önce biz milletvekili kimliğine çok örtüşmeyeceğini, çok yakışmayacağını düşünüyorum. Temelsiz tartışmalarla zaman kaybedemeyiz. Ortaya koyduğumuz iddiaları somut verilerle besleyebilmemiz lazım ki toplum önüne çıktığımız zaman inandırıcılığı olsun. Biz Türkiye'yi büyütmenin derdindeyiz. Biz Türkiye'yi, milli gelirini bugünkünün 2 katına, 3 katına, 4 katına, daha yükseklerine çıkartmanın derdindeyiz, hedefindeyiz."