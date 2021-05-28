Bakan Muş'tan 'Gümrük Birliği' görüşmesi

ANKARA(DÜNYA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Muş, Türkiye ile AB arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için işbirliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi.

Yol haritasını belirlediklerini dile getiren Mehmet Muş, “Türkiye-AB pozitif gündemi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konularını ele aldığımız görüşmedeki yapıcı yaklaşımından dolayı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis’e teşekkür ediyorum” dedi.