Bakan Nebati: 20 Aralık'ta kimse devreye girmedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 20 Aralık gecesindeki dolar satışlarına yönelik iddialar için, "Kimse devreye girmedi" açıklamasını yaptı. Nebati, "20 Aralık'ta sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar. O gece dövizini bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi" dedi.

A Haber'de ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunan Nebati, ekonomide yeni bir araç olarak 'proje kredileri'nin geleceğini açıkladı. Bakan Nebati, "Proje olarak verdiğiniz krediyi sıkı bir şekilde takip edeceğiniz bir mekanizma oluşturuyoruz. Biz kutsal olmayan ihtiyaçlara göre gerçekleştirilmiş, yeni eklemelerin de yapılabileceği, dünya örneklerinin alındığı ve içerideki dinamiklerin uyumunun sağlandığı bir model çıkardık" ifadelerine yer verdi.

Bakan Nebati özetle şunları söyledi:



"Altyapımız da bu ekonomik modeli karşılayacak bir seviyeye ulaştı. Dışarıdan yapılan atakları da daralttık. Sürekli bir psikolojik harp vardı. Dolar 20 TL olacak, sahte ve yalan haberler vardı. Doğru olmayan ve sürekleri bireyleri dövize yönlendiren haberler vardı.



Hep içeriye doğru oynadılar. Küçükleri kullandılar. Ufacık tasarrufları olan bu bireyleri ekonomiyi daraltacak şekilde kanalize ettiler.

20 Aralık'ta neler yaşandı

Sayın Cumhurbaşkanımız modeli açıkladı. Bireylerimiz 20 Aralık'ta dövizlerini bozdurmaya başladı. 20 Aralık tarihi bir gündür. Ekonomi ve siyasal literatüre girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenilirliği ve itibarını da görmüş olduk. Kur ataklarını pazartesi günü bitirdik. Türk lirası mevduatlar 38 milyar lira arttı.

Kamu bankaları devreye girmedi

O gece dolar satılmadı. Kamu Bankaları devreye girmedi. Hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar. Türkiye'de para politikası ile mali politikanın birlikte yürüdüğü bir sürecin içerisindeyiz.

Başarımızın birinci önceliği Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu, ikincisi ise uyumlu çalışmamız. Para politikası ve mali politika olmak üzere her alanda uyumlu bir şekilde hareket ediyoruz.

İlk adım finansal istikrarın sağlanması ve güven ortamının tecelli etmesiydi. Döviz aldı başını gidiyor gibi algı yaratılmaya çalışıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız hep söylüyordu; bu bir köpüktü.

Bizim için önemli olan o akşamdı. Finansal istikrar sağlanırsa, o dolarizasyonu engelleyecek adımlar atarsanız güven artar. Bunun üzerine inşa edilecek olan ihracatın artırılması büyük önem arz ediyor.

Proje bankacılığı

Bankaların kredi tahsisi ve izlenmesine ilişkin uluslararası standartlara uygun sistemlerin kurulması, veriye, risk analizine ve bilgiye dayalı kredi kullandırılmasının sğalanması hedeflenmektedir. Verilen kredilerin takibini sağlayacağız. İşte proje bankacılığı budur.

Biz ihtiyaçlara göre bir model ortaya çıkardık. Gelişmekte olan ekonomilerin dünya ekonomisi içerisindeki aldığı pay giderek büyüyor. Mortgage'den sonra yeni bir değişim noktasına geldik.

Aslında küreselleşmenin Vuhan'daki bir hapşırıkla dünyanın gerçeği olduğunu gördük.

Dünya küresel bir köy. Bu köyde Türkiye inanılmaz potansiyele sahip. Yabancı yatırımcı girişleri dünyada azalıyor, sıcak para azalıyor. Sizin sıcak parayla işiniz olmaması lazım, doğrudan yatırımlar lazım. Böylesine bir krizde Türkiye, 12,7 milyar dolar doğrudan yatırım çekmiş.

Türkiye üretmiyor katma değeriniz dışarı akıyor

Siz buraya kadar gelmişsiniz bir bakıyorsunuz dolar düşüyor. Niye düşüyor. Bir bakmışız ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 56. Türkiye üretmiyor. Aksine sizin katma değeriniz dışarı akıyor. Buna karşı bir duruş sergilenmesi gerekiyordu. Bu duruş sürekli yükselip büyümede cari açığımızda yükseliyor.



Bunun bir şekilde düzeltilmesi lazım. Biz tam işin zirvesindeyken 12,500 dolardayken patika değişikliği yaparak, Türkiye'yi orta gelir kuşağından çıkarmaya çalıştık.

BDDK daha sıkı bir şekilde suç duyurularında bulunmalı

Sahte söylemler varsa anında suç duyurusunda bulunulmalıdır. BDDK'nın görevi sahte spekülatif eylemlerde bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunmaktır. Suç duyurularında daha sıkı bir şekilde bulunması lazım. Hiç kimsenin Türkiye ekonomisi ve yatırımcıların kaderiyle oynamaya hakkı yoktur. Piyasaya 40 milyar dolar sürüldüğünü iddia ediyorlar. 40 milyar dolar nasıl olur? O gece MB 7 milyar dolar müdahalede bulundu. Tüm kamu ve kurumları her türlü enstürmanı kullanmakla mükelleftir. Merkez Bankası'nın müdahalesi varsa pazartesi belli olur.

Serbest piyasa ekonomisine yüzde 100 bağlıyız. Türkiye'nin yeni ekonomi modelini inşa etmesinin sebebi budur. Bugünkü cari açık 12 milyar dolar civarında geliyor. Bu Türkiye'nin cari fazlaya doğru gittiğini gösteriyor."